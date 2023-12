2024: Así llegan las proyecciones del Año de Dragón de Madera

RATA: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

ENFOCATE , un año transformador, su amigo el DRAGÓN, le abre las puertas para que logre lo que no ha podido hacerlo tiempo atrás. Año de crecimiento, año para liderar y tener el temple para lograr lo que se proponga, estará parada en el eje de la coherencia de espíritu, debe crear algo nuevo, innovar en lo profesional, personal, viajes de placer negocios, solo debe cuidar su espalda no permita que nadie le desanime y le haga cambiar de parecer.

Solo administre bien el dinero y sea fresca en su pensar y manifestación

RITUAL: El 1 de cada mes, tome entre sus manos en proporción un poquito de azúcar blanca, morena y refinada, eleve sus ojos al cielo, a la tierra mientras elabora un mantra de gratitud. Algo así: Estoy tan agradecida (o) Dios, Universo por…. Luego lance el azúcar hacia arriba

BUEY: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021

CALMA , deje que su alma trascienda al caos que a veces usted mismo provoca, necesita trascender con madurez, no redunde estar en la misma relación tóxica que truca su desarrollo, aléjese de espacios nocivos, es necesario que recobre su paz interna, va a tener que trabajar sobre usted, el DRAGÓN no lo va hacer fácil, pero le proporcionará las herramientas para que se defienda y trabaje.

El DRAGÓN, recompensará todo su esfuerzo, cuide su dinero, realice actividad física, y cuide los espacios por donde transita.

Abrase a las infinitas posibilidades, rompa los tabúes, y preocúpese de su bienestar.

RITUAL: Besar el cielo y enviar un beso al cielo y decir: me abro a recibir con humildad todo lo que el universo me envía trabajo, pareja, ………hacer una flexión y mirar a la tierra o poner las manos sobre ella y decir gracias tierra me abro hoy a recibir toda la abundancia de vida, salud, trabajo bienestar. GRACIAS CIELO, GRACIAS TIERRA

TIGRE: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

ÍMPETU , giro de 180 grados, debe bajar la impulsividad y hacer una sanación profunda desde su ser, dejar de remover el pasado, el DRAGÓN que respeta su espacio le da la oportunidad de reivindicarse, reintegrarse a una nueva humanidad, trasformar su vida y conectar son su esencia será la mejor manera de transitar el nuevo período 9. Solo será cuestión de definir su camino con cautela y sanear con consciencia

RITUAL: ÍMPETU , baños de cascadas de agua por lo menos tres veces en el año.

CONEJO: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

TRASCENDENCIA, este año el conejo tiene la energía favorable de las artes, del romance, académicas, que ayudaran a descubrir nuevas habilidades o adquirir nuevos conocimientos en este mundo tan cambiante y voluble, a lo mejor este hermoso animalito que ponga de su parte descubrirá nuevas perspectivas de vida en la comunicación sirviéndose de la tecnología, como el internet, los seminarios virtuales, o si quiere descubrir o trascender en su parte espiritual.

RITUAL: sacar de sus espacios todo lo que acumulado por mucho tiempo y 1 vez cada tres meses dese un baño de hierbas dulces añadiendo a las cocción de las hierbas 1 libra de frutillas.

DRAGÓN: 1916, 1928, 1952, 1940, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

CONTROL , está dispuesto a recibir su maestría, año de mayor aprendizaje, año de reivindicación, año de fuerza coraje y decisión mantenerse incólume frente a todos los acontecimientos. usted GUIA A LA HUMANIDAD PARA OBTENER EL PODER, eso es lo que va a practicar, ya que su falta de humildad, exceso de soberbia puede llevarle a ser tirado al suelo de un plumazo, aproveche su inteligencia y a trabajar en su esencia, en su ser.

Recuerde el fuego le es al viento lo que el viento le es al fuego; si el FUEGO ES DÉBIL viene el viento y lo apaga, si el FUEGO ES FUERTE, el viento le expande. Aprenderá a través de la empatía para lograr el equilibrio.

RITUAL: baños purificadores con esencias cada luna nueva. En una olla grande ponga cinco litros de agua coloque un montón de salvia, lavanda, canela, pino, nogal y poner a hervir. Una ve tibia luego de un baño normal procede a lanzarse por todo el cuerpo, evitar usas toalla para secarse, luego se va a dormir.

SERPIENTE: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

SANAR , a cambiar de piel, su actitud, aptitud de conocimiento, serán la clave para aprovechar lo que su amigo el DRAGÓN viene a proporcionarle, esto será la clave del éxito, es necesario reivindique su poder personal interno, sanar consigo y con su entorno. Es necesario no se enrosque tanto mentalmente, mejor se conecte con la espiritualidad, con la esperanza. Recobrar la FE, salir de la desolación.

RITUAL: al iniciar el año escribir en una hoja todo lo que le hiere; de su familia, de sus parejas, de sus amigos, del trabajo, que es lo que quiere sacar de su interior, una vez que escribe, unte su dedo pulgar en miel y va a dibujar la RUNA CHO KU REI sobre lo escrito, luego hacer un avión o barco o colocar en un globo de helio y lo lanza lejos sienta como todo los que quiera que se le vaya se va.

CABALLO: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

SUPERAR EL EGO , es necesario sea consciente de sus debilidades, el DRAGÓN le va a sacudir, sentirse bien consigo mismo será la consigna cuide mucho su salud cambio de hábitos saludables como no excederse en actividades físicas, cambio de alimentación, administrar bien el dinero, que llegue a usted las cosas que busca con gloria y gozo, Sáquese las máscaras, aproveche al máximo este año dando y recibiendo.

RITUAL: con albaca hacer hervir en una cantidad considerable, colar y color en pequeños frasquitos de cristal y tener en la bañera, después de cada ducha tomar en sus manos y frotarse por todo el cuerpo, esto lo puede hacer el primer día de cada mes occidental mientras dice un mantra de gratitud.

CABRA: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

SOLTAR EL PASADO : es hora de abrir el corazón la mente, ha pasado todos los procesos de aprender y desaprender, año de oportunidades el DRAGÓN su amigo viene a complacerle, ponga todo de si para aprovechar al máximo, cambios de trabajo, viajes mas de placer que de negocios, invitación a conocer el mundo, si quieres tener un hijo genial, aprovechar la parte académica. Trascendencia espiritual para logra mantener la rectitud, el equilibrio.

RITUAL: Al iniciar el año tener 3 palitos de helados, 3 metros de cinta roja finita, y tres metros de cinta negra, en un papel escribir lo que desee conseguir en el año; si es pareja, trabajo, cambio de residencia, etc. Lo envuelve en los tres palitos de helado y le enrolla con las cintas, en el centro con la cinta negra y a los lados con la cinta roja, este atadito a partir del 10 de febrero colgará en su puerta por 11 días tras la puerta de su casa luego después se quema y se soplará al infinito.

Hacer hervir tres litros de agua con hojas de laurel fresco, cada luna nueva después de un baño normal lanzarte esta agua por todo el cuerpo dejarte secar sin uso de toalla y luego a dormir plácidamente para recuperar la fuerza y transitar altiva en el año del DRAGÓN.

MONO: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 201

REINVENTARSE, bueno que decir junto a tu amigo incondicional el DAGÓN conquistará el mundo que desee, un año lleno de cosas impresionante, oportunidades, alianzas, comenzando en los primero s meses poniendo orden en su agenda, en su salud, en su alimentación, ordenar sus Tablet, sus computadoras, sus espacios.

Solo debes cuidar la manera de comunicarte.

RITUAL: comience el año sahumando, necesitara 7 clavos de olor, 1 limón, tres azúcares un plato blanco, coloque en el plato la mezcla de las tres azúcares, parta el limón, clave los 7 clavos de olor, el papel escrito coloca el papelito escrito con los deseos en el centro y cierre con la otra mitad y ponga sobe el plato.

Tres clavos colocaras tu orina, salivera la espada de san Jorge tres plantas y esos clavos coloca clave en el centro de las tres plantas

GALLO: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

RENACER , año para volar y enrumbarse a la dimensión que usted desee, llega su carroza dorada para llevarle a la ruta que usted marque, oportunidades a montón, cambios radicales en todos los ámbitos de su vida, lo único que debe trabajar es su stress

Si quiere aprovechar el año de su amigo confidente tómelo con calma, reconéctese con la realidad.

Disfrute lo bueno que le llega

RITUAL: va a usar tilo, hojas de melisa, salvia, lavanda es una flor que induce a la relajación profunda, también hojas frescas de menta, hacer un saquillo y colocar bajo su almohada, relax físico, que ayudan a la elasticidad de sus articulaciones.

A parte escribir en un papel. YO VUELO MUY ALTO Y NADIE QUE YO NO ACEPTE VA A ENTRAR EN MI VIDA, solo como mecanismo de protección no de soberbia, luego de escribir lo puede colocar en la puerta de su closet capaz de que todos los días pueda leer y reafirmar su objetivo y así alejar a la gente envidiosa.

PERRO: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

CUIDARSE , a no ladrar tan alto para que el guardián del cielo no se asuste, usted estará en la mira de este animal poderoso, no va a poder aprovechar ni las ventajas, ni las oportunidades, el DRAGÓN facturará sus buenas o malas acciones, será necesario racionalice todo tipo de manifestación y cuando usted crea si es necesario tome distancia si el entorno le sofoca.

Será necesario mantener su palabra y no volverse disperso. Busque ayuda si necesita.

RITUAL: busque una máscara blanca, o hágase, póngase y mírese al espejo unos tres minutos, se rompe la máscara y dice YO SOY INTELIGENTE, SOY ASTUTO Y SOY HONESTO repetirá tres veces, luego esa máscara le quema, la ceniza lo mezclará con miel y le entierre en una maceta, que de pronto vea la plata que crece vea su bondad, su dulzura.

CERDO: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

ORDEN , año de expansión, adquisición de nuevos conocimientos, debe manejarse con mucho cuidado para no caer en asuntos legales, tratar de firmar cualquier documento con asesoramiento, orden, prudencia, puede actuar libremente, pero con paradigmas bien establecidos, deberás tener mucha visión para tomar las decisiones.

RITUAL: 12 monedas de diferentes países déjeles en agua con sal marina y limón 24 horas, y colocar bajo el colchón manifestando un mantra de gratitud en el sentido de que enero habrá dinero, febrero habrá más……por cada moneda. Sahumar con pachulí y menta.

Sobre las maestras de Feng Shui

Fascia Ulloa y Amanda Manuela Zaldumbide son madre e hija. Juntas impulsan el Feng Shui como un estilo de vida para lograr el éxito de empresas y familias. Puedes contactarlas al +593995712096.

Fascia Ulloa