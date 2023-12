Mercurio retrógrado y diciembre traerán el último consejo del año para cada signo del zodiaco

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Prioriza tu bienestar, tanto físico como mental. Debes darte tiempo para tus cuidados, ingerir alimentos balanceados, hacer alguna actividad física, analizar tus conductas y reflexionar sobre estas. Encontrar un equilibrio que te brinde armonía y paz.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Protege tus relaciones, no solo la amorosa, sino también la familia, profesional y de amistad porque son tus grandes aliados, son las que le dan soporte a tu vida, después de tu amor propio. Cuídalas, dedícales tiempo de calidad y defiéndelas de quienes quieran empañarlas sin motivos certeros.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Recuerda que la familia no solo es con la que compartes sangre. En el camino también formas alianzas verdaderas con personas que aunque no son algo tuyo, son capaces de poner las manos en el fuego por ti, porque confía y creen en ti. Lo mismo debes hacer.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Que uno de tus objetivos sea desconéctate digitalmente, para que puedas disfrutar de otras cosas, conseguir el placer y el incentivo más a allá de las redes sociales. Así también serás más eficiente, sin que el celular o equipos electrónicos sean una fuente de distracción.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Celebra tus éxitos, no que quites méritos, al contrario cuando logres algo compártelo, festéjalo, porque es un triunfo que no puede pasar por debajo de la mesa, por muy pequeño que sea. Esto será una fuente de motivación para ti.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Acepta tus errores porque este acto de autocompasión hará que puedas reflexionar, modificar y transformar todo aquello que no te ha resultado y, además, de te permitirá no repetir una y otra vez el mismo fracaso y que esto se transforme en una frustración para ti.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Planifica tu economía, utiliza las herramientas digitales para hacer este proceso mucho más fácil. Organiza tus ingresos, gastos, necesidades, gustos y metas y con base en esto sabrás cuánto dinero y tiempo, aproximadamente, podrás requerir, facilitando así tu paz mental.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Transforma esos pensamientos alarmistas y pesimistas en afirmaciones, algo positivo que atraigan las buenas energías. Puede resultar todo un desafío, pero cuando comienzas a pensar desde un punto de vista más optimista, verás más soluciones que problemas en tu vida.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Trabaja por tener un equilibrio entre tu trabajo, tu hogar y tus relaciones, ya que esto permitirá tener días verdaderamente armoniosos y de paz, no solo para ti, sino también para las personas que te rodean y esperan tu atención, porque te aman.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

No dudes en hacerte un chequeo médico general aunque te sientas muy bien. Recuerda que el cuerpo en una “máquina”, que por más excelente que sea, siempre necesita mantenimiento y revisión. Con esto sabrás dónde centrar tu atención para optimizar su funcionamiento.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Aprende a comunicarte, no solo es hablar lo que sientes, sino también hacerlo de la forma más apropiada y el momento junto, de esta forma cultivarás buenas relaciones en todos los ámbitos de tu vida y te ahorrará muchos problemas y malos entendidos.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Reflexiona sobre todo lo que has hecho durante estos últimos veces, evalúate, checa qué tanto has avanzado, por qué te has quedado en ciertos aspectos y en otros fuiste avasallante. Replica lo que te resultó e identifica las enseñanzas que te dejaron los fracasos.