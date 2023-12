El tercer fin de semana de diciembre afectará la vida de 5 signos gracias a la conjunción lunar

Este 13 de diciembre, Mercurio y la Luna protagonizaron una conjunción desde la constelación de Sagitario y que generó un impacto en Tauro, Géminis, Virgo, Libra y Piscis, quienes tendrán que reflexionar sobre su amor propio, la comunicación con los otros y la valoración de su salud.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Debes comenzar a prestar mucha más atención a tu imagen, porque estás quedando de última en tus prioridades. Estos dos días procura comprar alguna prenda de vestir, hacerte uno cariñito en el cabello, analizar que aspectos de ti debes ponerles más cuidados, ya que esto no se trata de banalidades, sino de que mereces gastar lo que ganas en ti, por el hecho de que dediques una parte del salario a tus gustos y necesidades no significa que eres egoísta.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Ante de decir algo, mejor medita y piensa bien si vale la pena expresar lo que dices, qué tanto cambiará esto la situación (para mejor o peor) o si esto te liberará. Recuerda que no todo el mundo es tolerante a las críticas, por muy empática o asertiva que las digas. Hay temas que es mejor ni tocarlos con este tipo de personas: política, religión, sexualidad y maternidad. Si piensas que no esto no te sumará, pues déjalo pasar y concéntrate en otros asuntos que sí son trascendentales para ti.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

No hay peor ciego que el que no quiere ver, por eso muchas personas se han alejado de tu lado o sencillamente ya han dejado de tratar ciertos temas contigo, de escucharte ante tus quejas porque no importa cómo te lo digan tú no eres capaz de aceptar ni un consejo porque para ti hay una sola verdad y es la tuya. Este tipo de comportamiento, solo está dejándote sola yéndote al despeñadero, así que no habrá berrinches porque ya “nadie” te presta atención en tus momentos más difíciles.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Deberás bajarle la intensidad al estrés porque tarde o temprano va a afectar tu salud. Ese estado constante de alerta está impactando tu sistema inmunológico, bajando tus defensas y además cohibiéndote de ver buenas oportunidades porque estás en constante prisa, sin detenerte a disfrutar de las simplezas y detalles que la vida. Detente, que el planeta no se va a acabar si tu delegas funciones o tomas con detenimiento las actividades que tienes pendientes.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Estás bien caminada en el mundo laboral, porque estás consiguiendo el respeto y sobre todo la distinción de tu jefe, quien reconoce todo el esfuerzo y la dedicación que le imprimes a tu trabajo, por lo que hay gran posibilidad de que a partir de la siguiente semana se manifieste de alguna forma sobre este aspecto, quizá con alguna bonificación que te permitirá hacer algunos planes junto a tu pareja o tu familia para mejorar su modo de vida.