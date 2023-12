¿Canela para la buena suerte?: 6 formas de usarla para recibir el 2024 en abundancia

Fátima estaba pasando por una crisis económica que la tenía atada de pies y manos. Pese a tener varios trabajos, el dinero no le alcanzaba y un día triste caminando por las calles se encontró a una anciana que le dijo: “Deja la tristeza que todo se va a solucionar”.

La anciana no le preguntó detalles, solo abrió su cartera y le pidió a Fátima que abriera sus manos y le puso un poco de canela: “Frótala y pide con mucha fe que lo que necesitas se te dará. Mete un poco en tu cartera y camina a tu destino que las cosas van a cambiar”.

Resulta que la canela, además de ser un condimento infaltable en nuestra cocina y tener propiedades medicinales, también tiene misteriosos beneficios para atraer la buena suerte y a pocos días de la celebración de Navidad y Año Nuevo es el mejor ingrediente para que el dinero no nos falte en el 2024.

La energía de la canela

La canela está cargada de historia y de un fuerte poder místico, pues era muy utilizada en el Antiguo Egipto en hechizos y rituales mágicos destinados a atraer el amor, la abundancia y alejar malos espíritus.

Así que los expertos en esoterismo aseguran que si nos sentimos incómodos dentro de nuestra casa y no sabemos por qué; o percibimos que hay una energía extraña a nuestro alrededor; o sentimos que las cosas no salen bien y que el dinero no fluye, es momento de purificar las vibras negativas que nos afectan.

Según la revista Clara, esta especia, ha sido venerada en el ámbito esotérico por sus atributos místicos y simbólicos. Entre las creencias más arraigadas acerca de la canela, destacan:

Se le atribuye a la canela la capacidad de atraer vibraciones positivas y fortuna para quienes la utilizan o la tienen cerca. Ha sido empleada para resguardar espacios y personas de energías negativas o influencias indeseables. Además, se ha utilizado en rituales para limpiar espiritualmente ambientes y personas.

Cómo atraer la buena suerte con la canela

Para la Navidad y el Año Nuevo te recomendamos estos rituales con canela para que la suerte esté presente en tu vida:

Soplar canela

Toma una pizca de canela en polvo, aproximadamente del tamaño de tres dedos, y colócala en la palma de tu mano derecha. Dirígete a la entrada de tu casa y sopla la canela hacia adentro, visualizando cómo la prosperidad y el éxito fluyen hacia tu hogar. Se debe hacer el 1 de cada mes.

Espolvorea canela en tus zapatos

Este ritual se realiza antes de salir de casa. Comienza limpiando minuciosamente el calzado que usarás y, a continuación, toma un poco de canela en polvo y espolvoréalo dentro del zapato derecho. Este sencillo acto activará el poder energético de la canela y te acompañará en tus pasos durante el día.

Canela en la cartera

Según la creencia popular, el poderoso aroma de la canela actúa como un imán para el dinero. Por ello, es recomendable llevar una ramita de canela en tu cartera para asegurarte de que el dinero nunca escasee.

Toma la rama de canela y átala con un listón o cordón de color rojo para que atraiga el dinero y corte cualquier energía negativa que pudiera afectar tus finanzas.

Incienso de canela

Quema trozos de canela y permite que el humo impregne aquellos objetos que desees purificar. Por ejemplo, si tienes dificultades para dormir, te sugerimos dar vuelta periódicamente tu colchón y pasarle el humo del incienso para eliminar las malas energías de tu dormitorio.

Rama de canela en la puerta

Coloca una ramita de esta planta en la entrada de tu casa.

Loción de canela para tu hogar

Esta loción especial te permitirá llenar tu hogar de una atmósfera positiva y armoniosa. Tan solo necesitas:

3 ramas de canela

1 litro de agua mineral

La cáscara de tres naranjas

Una botella rociador en spray

Una olla

Preparación

Hierve agua mineral en una olla y, cuando esté a punto de ebullición, agrega canela y cáscaras de naranja.

Tapa la olla y deja hervir a fuego lento durante 5 minutos.

Una vez que el líquido se haya enfriado, transfiérelo a una botella.

Cuando tu casa esté limpia y lista, rocía el líquido en todos los rincones del hogar para impregnarlo de esta energía positiva.

Amuleto de canela

El amuleto conocido como “Cruz de canela” te ayudará a canalizar energías positivas y favorecerá la prosperidad en esos espacios.

Ingredientes

2 ramas de canela del mismo tamaño (no muy largas)

Incienso de sándalo

50 cm de cordón o cinta roja

Preparación