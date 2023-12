Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 08 al 10 de diciembre

Mhoni Vidente te revela en los horóscopos del 08 al 10 de diciembre de 2023 cuáles son tus números de la suerte; como te irá en tu vida profesional y amorosa durante el transcurso de la semana.

Ve la predicción de la vidente para tu signo, y también los datos clave sobre tu día de la suerte para esta semana, los colores que te traen abundancia o los signos con los que tienes mayor compatibilidad para una relación amorosa.

La astróloga te comparte los consejos para la semana del 08 al 10 de diciembre de 2023 ante situaciones complicadas de salud y te da sus recomendaciones personalizadas.

Revisa qué es lo que Mhoni Vidente predice para ti en esta semana y también el horóscopo de las personas que te rodean.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Días de no rendirte tan fácilmente, recuerda que eres un signo muy perfeccionista y que cuando no logras algo, lo abandonas, por eso te recomiendo que sigas adelante con tus proyectos, verás que saldrás victorioso. Es difícil andar con dos personas a la vez, define tus sentimientos y quédate con una sola pareja; los signos de Capricornio, Libra y Sagitario son ideales para ti, pero ojo, trata de olvidar a ese amor del signo de Géminis o Acuario que solo jugó con tus sentimientos. Te invitan a una posada navideña. Tus números de la suerte son 07 y 66; y tu color para atraer la fortuna es el amarillo. Trata de no hablar de tu suerte. Por fin decides arreglar una demanda legal o de pensión alimenticia, es mejor solucionar todo en su momento. Tus padres te buscan para invitarte a una cena familiar este domingo. Fin de semana de trabajo extra. Arreglas tu casa con el pino de Navidad.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de reflexión, recuerda que tu signo es de tierra, por lo que eres persistente en tus asuntos laborales, eso te lleva a alcanzar el éxito, pero también te hace lidiar con muchas energías negativas que te rodean, por eso, te recomiendo que este 11 de diciembre prendas una vela de color rojo y le pidas a los seres de luz que te ayuden a crecer en todo lo que necesitas, verás cómo tus deseos se cumplirán. También trata de ponerte mucho perfume antes de salir de casa. El ejercicio también te ayudará a sentirte de lo mejor y a tener la mente más activa. En el amor, tendrás algunas diferencias y pleitos con tu pareja por culpa de malentendidos, traten de hablarlo para estar en paz en tu relación. Tus números de la suerte en los sorteos son 08 y 17; tu color de la fortuna es el rojo, intenta vestirlo más en tu ropa para aumentar tu abundancia.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana tendrás muchas tareas pendientes en el trabajo, trata de organizarte mejor para poder salir a divertirte; recuerda que a tu signo le gusta llamar la atención, pero lo más importante es la labor que haces con los demás, eso es lo que realmente te hace destacar. Si haces feliz a los demás, más personas te seguirán en tu vida social. Arreglas un asunto legal que por fin ganarás. No pelees tanto con tu pareja, trata de comprender que a veces no estamos de buenas y nos enojamos; lleva tu relación de pareja de la mejor manera. El 8 de diciembre te vendrá una sorpresa muy agradable y la luz espiritual estará más fuerte en tu vida. Te recomiendo que prendas una vela de color morado y pidas lo que tanto necesitas.Tus números de la suerte son 04 y 55, y tu color es el blanco. Sigue con el ejercicio y una dieta saludable para sentirte de lo mejor.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Empezarás de nuevo en todos los sentidos de tu vida durante este fin de semana, tu signo atraviesa por una época de cambios radicales y elevación espiritual, por eso te recomiendo que este 10 de diciembre prendas una vela de color blanco y le pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas para estar bien en tu vida. También trata de darte unos baños de flores y canela ese día para que te llegue la abundancia a manos llenas. Si estás en pareja, es posible que llegue un embarazo a tu vida. Cuídate de dolores de espalda y riñón, trata de ir con tu médico para una revisión y deja un poco los refrescos y azúcares en tus comidas. Sigue con el ejercicio. Trata de ahorrar y no gastar solo por gastar. Volverás a estudiar los fines de semana, será un curso de idiomas que te servirá mucho en el futuro. Tus números de la suerte son 01 y 23, y tu color es el azul. Te invitan a una posada en estos días, allí verás un amor nuevo y mágico con el que la pasarás muy bien.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana se te presentará una oportunidad para disfrutar de muchas fiestas y posadas, aprovecha para verte de lo mejor y estar con toda la buena actitud. Serás el alma de las fiestas y, sobre todo, el conquistador. En el trabajo, no te precipites tanto en tomar decisiones importantes de cambios de puesto, piensa siempre dos veces antes de tomar decisiones que te afecten a futuro. En cuestiones amorosas, no esperes lo que no va a llegar, recuerda que a veces esa persona no es para ti, trata de no obsesionarte y dar vuelta a la página. En estos días te vendrá un amor nuevo del signo de Aries o Libra que será muy compatible contigo. Este 9 de diciembre trata de ponerte ropa clara y nueva y mucho perfume para estimular la buena suerte en tu vida. Prende una vela de color azul y pide lo que necesitas. Tus números de la suerte son 07 y 88, y tu color es el verde.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana estará lleno de buenas sorpresas para ti, por fin verás la luz al final del camino y lo que tanto deseabas llegará a ti, sobre todo en el amor. Sigue estudiando, ya que los Virgo siempre quieren conocer más de todo, están ávidos de conocimiento, por eso son los más inteligentes del Zodiaco. Cuídate de dolores de cabeza o trata de no tomar mucho alcohol en las posadas navideñas, recuerda que es tu punto débil y luego te aqueja la cruda moral. Este 9 de diciembre te recomiendo que te pongas agua bendita en la nuca. Tus números de la suerte son 09 y 43, y trata de usar más el color rojo en tu ropa. Un amor del pasado te buscará para volver, dale una oportunidad y vuelve a ser feliz. Te llegará un regalo que no esperabas y será una gran sorpresa de un ser querido. Juega la lotería, serán días de abundancia para tu signo.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La fuerza de los astros está de tu lado este fin de semana, así que prepárate para recibir buenas noticias, es momento ideal para conectar con tu interior y pedir lo que deseas, recuerda que lo que pides se te dará, no dudes en poner tus intenciones en positivo. En el plano económico, te pagarán dinero que habías prestado y te llegará el aguinaldo, eso te permitirá poner en orden tus finanzas. Asistirás a una posada donde ganarás un premio, tu relación seguirá estable, pero ten cuidado de no ahogarla, dale a tu pareja espacio y tiempo para que la relación crezca. Tus números de la suerte son 05, 43 y 29. Para atraer la abundancia, viste de colores fuertes este fin de semana. El 11 de diciembre prende una vela blanca y pide a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas. A veces, por ser tan cumplido con tus obligaciones no te das tiempo para relajarte.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La energía solar del 8 de diciembre traerá mucha abundancia para tu signo, prepárate para recibir buenas noticias. Para aprovechar la tendencia positiva te recomiendo prender una vela blanca y pedir a los seres espirituales lo que necesitas, y también puedes cortarte el cabello para renovar energías. A veces tu signo se queda donde no quiere estar para no lastimar a los demás, pero ya es hora de ver más por ti mismo y no por los demás. Pon en orden tus ideas y metas, no te dejes influenciar por lo que piensen de ti. Te invitarán a salir de viaje para fin de año, aprovecha para disfrutar de la vida y relajarte. En el amor, seguirás en paz con tu pareja, incluso pensarás en casarte o llevar el compromiso a otro nivel. Recuerda que todo llega en su momento, así que sé paciente. Tus números de la suerte son 13 y 29, y tus colores de la fortuna el verde y amarillo.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Este fin de semana estará lleno de buenas noticias para ti, especialmente en el ámbito laboral te ofrecerán un puesto mejor pagado, también comenzarás un negocio que te traerá mucha abundancia. Debes tener cuidado con las personas que te rodean, tu signo es muy sociable y siempre buscas la compañía de los demás, pero es importante que sepas a quién le confías tus secretos. Ten cuidado con el exceso de comida y alcohol, no querrás pasar la cruda moral el domingo. Recibirás un regalo inesperado de un amor nuevo que te llenará de alegría y te hará sentir muy especial. Tus números de la suerte son 19 y 70, y tus colores de la fortuna son naranja y negro. El 11 de diciembre prende una vela roja e invoca a tu ángel de la guarda para pedirle todo lo que necesitas. También preparas una fiesta memorable para celebrar tu cumpleaños.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Serán días llenos de sorpresas agradables, por fin llegará a buen término un asunto de un amor del pasado que te causaba gran inquietud, esto te hará sentir mucho más tranquilo y seguro de ti mismo. Siempre buscas controlar todo lo que te rodea; sin embargo, es importante que aprendas a dejar ir las cosas que no puedes tener bajo tu dominio. Si algo no sale como esperabas, no te frustres, simplemente analiza la situación y aprende de ella para que puedas mejorar. El 8 de diciembre es un nuevo ciclo para tu signo, te recomiendo que prendas una vela blanca y le pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas. Si puedes, córtate el cabello para renovar tus energías. Tus números de la abundancia son 03 y 09, y tus colores de la fortuna el verde y rosa. Cuídate de los chismes familiares, especialmente en las posadas navideñas.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números de la surte para este fin de semana son 15 y 60, serán días llenos de cambios en tu vida sentimental. También es momento de que tomes una decisión sobre con quién quieres compartir tu vida y sentirte más estable. Te visitarán familiares para pasar unos días de posadas, este será un momento de mucha alegría y diversión con tus seres queridos. Te llamarán para un trabajo nuevo que te permitirá estar mejor económicamente; sin embargo, es importante que no hables de este trabajo con nadie para que no se te escape. El día 11 será de bendiciones, te recomiendo que prendas una vela blanca y le pidas a tu ángel de la guarda su protección. También trata de usar mucho los colores blanco y morado para tener más suerte. Tu carácter tan fuerte te hace tener problemas con los demás, por eso te recomiendo medir tus palabras y acciones.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

A los Piscis que están solteros les llegará un amor de Escorpión, Cáncer o Leo que será muy compatible. Tus números de la suerte son 08 y el 17, y tus colores de la fortuna el azul y verde. Este fin de semana será ideal para ajustar tus ingresos y pagar todas tus deudas, recuerda que tu signo es ordenado con su dinero, así que es importante sanar tu cartera. Acude al médico por el agotamiento mental y físico que has tenido últimamente, te recomiendo que tomes vitaminas y trates de hacer una meditación para que tu energía se restablezca. Recuerda que a veces ser tan cumplido te hace tener mucho estrés. El día 10 de diciembre el Sol estará de tu lado y a tu signo le beneficiará un nuevo ciclo de prosperidad. Te recomiendo que prendas una vela blanca y te pongas mucho perfume antes de salir de casa para que crezca más esa suerte en tu vida.