La mala suerte llega para 5 signos antes de la llegada de Mercurio retrógrado

A partir del 13 de diciembre, Mercurio entrará en su fase retrógrada, por lo que estará precedida por una serie de hechos de malas vibras antes de esta fecha, para dejar sentir su gran poder.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Descubrirás una cruda realidad a través de una persona indiscreta que no sabrá comunicarse. Será muy doloroso porque toda la confianza que tienes puesta en esa persona se irá por el caño, además de que la decepción no cabrá en tu pecho. Serán un proceso duro de recuperación, tratar de volver a confiar en otros, porque lo que te hicieron dejará una marca muy profunda en ti.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Cuando pensaste que todo saldría bien en relación con un tema burocrático te darás cuenta has sido víctima de unos aprovechadores, y no tendrás más alternativa que pagarle a un gestor una alta suma de dinero, que no está en tu presupuesto, para luego continuar con los pasos que te falta y en los que también tendrás que sacar harta cantidad de pesos. Serán gastos imprevistos que te desajustarán las finanzas del hogar.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Los ataques de celos no te dejarán pensar con claridad y racionalidad, por eso cometerás un error que lo pagarás muy caro y te arrepentirás, porque no tendrás la razón. Tu reputación se verá afectada y es posible que hasta pierdas la relación, porque esto puede ser la gota que derrame el vaso. Vas a tener que buscar ayuda para controlar o saber gestionar este tipo de emociones, ya que no será la primera vez que te meterán en problemas.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Ten cuidado con una mujer codiciosa de tu familia porque es posible que invente una situación compleja sobre ella para que le des dinero. Averigua antes de dar un centavo, ya que si lo haces te estarás enfrentando a un dolor de cabeza perenne, porque no sabrás cómo zafarte. Es muy manipuladora y tratará de alejarte de las personas que quieren mostrar la verdadera cara de ella. Así que investiga y no te dé vergüenza negarte a una ayuda.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Te venderán como fantástica una idea de negocios que no será más que una trampa caza bobos. Debes pensar muy bien que no es posible que alguien gane tanto dinero, tan rápido sin hacer un macrosacrificio. Lo que rápido bien, rápido se va y esta vez no será la excepción. No importa si se trata de un familiar o un amigo, niégate y busca otras formas de generar dinero.