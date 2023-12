Niño reta a Silvester Stallone en su cara con impactante recreación de icónica escena

Quizás no sea una sorpresa decir que Rocky ha quedado grabado en nuestra cultura popular como una de las sagas más inspiradoras. La franquicia ha seguido ganando inmensa popularidad y ha generado una nueva generación de fanáticos con la continuación de la historia, aún sin Sylvester Stallone pero con Michael B. Jordan como protagonista de las películas de Creed.

Sylvester Stallone fue quien se convirtió en Rocky Balboa, el boxeador que empezó todo y que hizo que muchos se pusieran ropa deportiva y subieran un montón de escaleras corriendo hasta llegar a la cima y hacer el icónico gesto de triunfo. Tan sólo con ver la cantidad de personas y otras producciones recreando esta escena, dice mucho de cómo la primer película definió toda la carrera de Sylvester Stallone.

Niño reta a Sylvester Stallone en su cara

Sin duda, la película es más que una historia sobre un deportista, es un drama en casi todos los sentidos. Desde la música hasta la caracterización de Stallone. Pero Rocky es, en esencia, una historia de amor ya que durante la mayor parte de ésta, el protagonista intenta ganarse el corazón de Adrian, interpretado por Talia Shire. Y por supuesto, es una historia de superación que ha inspirado a generaciones.

El actor y guionista se inspiró en la pelea de 1975 entre Chuck Wepner y Muhammad Ali y escribió un primer borrador para Rocky en sólo tres días. Esta entrega ha dado frutos por años y es ahora que se ve el impacto que sigue teniendo.

Syvester Stallone Un niño se atrevió a retar al protagonista de Rocky (TikTok)

Recientemente está circulando un video en el que se a un niño de nueve años decidido a recitar uno de los mejores discursos de Rocky frente al mismísimo Sylvester Stallone. Los hechos ocurrieron mientras el actor estaba en Filadelfia para el “Rocky Day”, celebrado el 3 de diciembre.

Se trata de un homenaje nostálgico a la película, la cual está cumpliendo cincuenta años por ello, Sylvester Stallone regresó al icónico Museo de Arte de Filadelfia, enfrentándose así a un pequeño rival

En el video que ya se viralizó en redes sociales, el niño aparece pronunciando cada palabra del épico discurso de Balboa, el cual Stallone reconoció instantáneamente para después unirse con algunas frases.

“Deja que te cuente algo que ya sabes. El mundo no es todo sol y arcoíris. Es un lugar muy malo y desagradable y no me importa lo duro que seas, te pondrá de rodillas y te mantendrá allí permanentemente si lo permites. Tú, yo o nadie vamos a golpear tan fuerte como la vida. Pero no se trata de qué tan fuerte golpees. Se trata de lo fuerte que puedes recibir un golpe y seguir avanzando. Cuanto puedes soportar y seguir adelante. ¡Así es como se gana! Ahora bien, si sabes lo que vales, sal y consigue lo que vales. ¡Pero debes estar dispuesto a recibir los golpes y no señalar con el dedo diciendo que no estás donde quieres estar por culpa de él, ella o cualquier otra persona! ¡Los cobardes hacen eso y ese no eres tú! ¡Eres mejor que eso! Siempre te amaré pase lo que pase. No importa lo que pase. Eres mi hijo y eres mi sangre. Tu eres lo mejor en mi vida. Pero hasta que empieces a creer en ti mismo, no tendrás vida. "