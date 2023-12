Los consejos que debes seguir si deseas abundancia y éxito antes de que termine el otoño

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Si quieres que haya cambios muy productivos y exitosos en tu vida, tienes que comenzar por innovar, busca la manera de mejorar en el área en el que te desempeñas y así puedas tener muchas más probabilidades de alcanzar la distinción que deseas.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

El pensamiento positivo debe estar en el día a día de tu vida, pero son caer en los excesos o la evasión de lo que sucede en la realidad. Cada reto esconde una gran lección que es lo que te hará grade, sabia y a generar cambios importantes en tu existencia.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

La persistencia es una de las cualidades más común entre los exitosos. No rendirse por lograr los sueños, buscar las maneras para llegar al objetivo a pesar de los obstáculos que tengas en el camino forma parte de todo este proceso.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

No puedes emprender un camino si no tienes la certeza de lo que realmente deseas para tu vida. Debes establecer metas claras, precisas y sobre todo reales para que no caigas en una espiral de frustración por no materializarlas. Define tu qué quieres cambiar, conservar y obtener.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Cada persona desarrolla sus metas en el tiempo que mejor le conviene y de acuerdo con las oportunidades que le llegan, por eso no tienes que medirte con otro, lapidarte si no has alcanzado lo que el otro sí, porque tu hora llegará o sencillamente no será esa tu prioridad, sino otra.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Los exitosos son muy competentes, así manos a la obra: es hora de ponerse a estudiar, leer, investigar, probar, de ser más dinámica en todo esto porque el éxito no llega de la nada. Se trabaja de esta forma, toma cursos, actualiza tus conocimientos, prepárate.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Dejar el orgullo de lado y pide ayuda cuando lo necesites, eso no te hace menos competente o un inseguro, al contrario, el reconocer que no lo sabes todo es muy bien visto. Sin temor a nada, acude a las personas de tu confianza o las adecuadas para que te den una mano amiga.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

No descuides los diferentes roles que desempeñas cada día. Debes mantener un balance entre ser mujer, madre, pareja, empleada, emprendedora, amiga y mucho más, porque cuando esto se desequilibran comienzan los problemas que retrasan tu crecimiento personal.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Cultiva tu inteligencia emocional, pues de esta forma tendrás mejores herramientas para enfrentar a circunstancias duras o complicadas, sobre todo si hay personas un tanto “especiales” con las que debes lidiar, pues ellas mismas no saben cómo hacerlo.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

No dudes en acudir a un experto para que te ayude a resolver esos asuntos que ya escapan de tus manos y a los que las puedo todo el empeño, pero has fracasado. Los psicólogos y terapeutas son una gran guía que te darán herramientas para salir adelante a pesar de los obstáculos.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Tienes que saber tomar decisiones y no dejarte llevar por los impulsos o las emociones, ya que son las peores consejeras. Para es necesario que analices todos los pro y contra, cuáles serán las ganancias y las pérdidas durante los procesos en los que involucrarás.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Busca motivarte, a veces tiendes a perderla fácilmente, por esto en necesario que identifiques esa fuente que despierta en ti las ganas de continuar y aférrate a ella, para que cuando sientas que estás perdiendo la fuerza, estas sea la forma de tocar de nuevo tierra.