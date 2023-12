Amor verdadero: Niñera africana conmocionó con desgarradora despedida de niños que cuidaba

Un nuevo video le dio la vuelta al mundo en solo unas cuantas horas. Se trata de una niñera africana que se despide de los cuatro niños que cuidó durante cinco años. Fue un duro adiós en el que hasta los dos padres lloraron desconsoladamente por la partida de la au pair. El clip se viralizó rápidamente en Tik Tok, donde los internautas dejaron miles de mensajes.

Rozah Rozalina Sansón es la niñera que se robó el corazón de todos. Es una keniana que en el 2018 llegó al Líbano para cuidar a cuatro niños, dos de ellos recién nacidas: las gemelas María y Cataleya, que se han convertido en una sensación en Youtube y Tik Tok, y fue precisamente en esta última red social donde difundieron el video tan abrumador el pasado 1 de diciembre.

En este se ve a Rosie, como cariñosamente le dicen, en un aeropuerto tratando de despedirse de quienes fueron sus “hijos”. Las dos pequeñas lloran desconsoladamente mientras que gritan “¡Mamá mamá!” y la toman fuertemente de las piernas para no dejarla ir. A María y Cataleya, se suman sus otros tres hermanos, quienes la abrazan.

Rosie tampoco puede disimular todo el dolor que siente y se echa a llorar, mientras su la madre de los niños también trata de consolarla. Ella también está devastada. El padre no aguanto y se unió a la desgarradora despedida, que ya acumula 101,2 millones de visitas en Tik Tok y unos 6 millones de “corazones”.

Por supuesto que los internautas no tardaron en dejar sus comentarios en las diferentes plataformas: “Si la quieren tanto, es que Rosi hizo como su segunda madre”, “Esta chica ha hecho un buen trabajo con los niños el amor que ellos sienten es hermoso y verdadero”, “Tanto que menosprecian a la raza negra, pero Bendito Dios otros saben lo que valen”, Ahí es cuando realmente te das cuenta que te cuidan bien a tus hijos 🥰🥺no la dejen ir, ya no hay muchas así “.

Otras personas también criticaron a la familia, al firmar que los padres no le dan amor a los niños, por lo que la madre de ellos les respondió contundentemente: “Para todos los que me critican, sepan una cosa: cuando llaman a Rosie mamá, es una señal de que he elegido a la persona adecuada para mis hijos mientras no estoy cerca”.

Rosie regresó a Kenia para ver a sus hijos, pero en febrero regresará al Líbano. Los internautas le piden a la familia Zalzali que intercedan para que los niños de ella también puedan estar a su lado y gozar del amor como lo tienen las gemelas. También pidieron que le suban el salario.

La familia tiene un canal en las principales plataformas streaming, en donde desde hace varios años colocan videos de Rosie y al estrecha relación con los pequeños. La consideran parte de su familia y no como una empleada. Este domingo 3 de diciembre, los pequeños tuvieron su primera videollamada con Rosie y no pararon de llorar y querían abrazarla. María ha sido la más afecta, pues no deja de llorar desde el día de su despedida y ha presentado fiebre y malestar general.