Diciembre y la lluvia de estrellas marcará la suerte de todos los signos en su primer fin de semana.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

La distancia no será impedimento para celebres y festejes una grana noticia con tus seres queridos. No es como deseas, pero aún tienes la dicha de tenerlos todos vivos y a un click de ti. Disfrutar de este glorioso momento que los reunirá a todos o una gran parte de tus seres queridos.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Adiós a las crisis que has estado atravesando estas semanas porque se irán una a una, para dejar el camino libre de preocupaciones. Unas se resolverán más rápido y sin tanto sacrificios, pero otras tendrás que negociar y renunciar a cosas preciadas.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Una limpieza general de la casa hará que todas las energías negativas se esfumen y le den la bienvenida a la prosperidad y abundancia, que se instalarán en tu hogar, por lo que es momento de hacer buenos planes porque hay muchas probabilidades de que se cumplan a corto plazo.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Si tienes algún trámite pendiente por hacer, pues no pierdas el tiempo y dedícate a eso de una vez, porque te darán respuesta más rápido de lo que piensas. No acudas a gestores, ya que son sencillos, y los puedes hacer tú misma. Será un dinero que te ahorrarás y estarás segura de que no te timarán.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Enfócate en las actividades que tengas en el trabajo y no le prestes atención a esas personas que quieren sacarte de tus casillas para ellos ganar terreno. Ignóralas, esta será la mejor forma de salir victoriosa de cualquier asunto que ellos estén tramando.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Noche de lujuria y pasión, ya sea con tu pareja o con alguien en un encuentro fortuito, este fin de semana promete ser bastante intenso en materia sexual, así que a disfrutar, desinhíbete, darle rienda suelta a la curiosidad y la pasión. Lo pasarán muy rico.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Es un buen momento para empezar a sanar esas heridas viejas que tienes con algunos de tus familiares muy queridos. Conversa con asertividad y empatía y verás cómo muchos ciclos que tienes inconclusos se cerrarán, trayéndote mucha armonía a tu vida.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Alguien te subestimará, pensará que eres un “enemigo” pequeño, pero lo que no sabe es que tienes todo tu arsenal de argumentos guardado para estas ocasiones “especiales”. Quedará atónito con todo lo que tienes que decir. Tu poder de observación será tu mejor defensa.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Es un buen momento para planear unas merecidas vacaciones con las personas especiales de tu vida. Procura incluir algo soñado para hacerlo más grandiosas porque todo te saldrá a pedir de boca. El dinero no será un problema, pues hallarás buenas ofertas.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Tu suspicacia te liberará de responsabilidades en un asunto muy delicado que está por ocurrir. Guarda y respalda los documentos, archivos o más porque serán tu sustento para librarte del embrollo que se formará en tu empleo o algo relacionado con negocios.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Las tensiones que tienes con tu pareja se despejarán en estos dos días porque será él quien dé el primer paso para solucionar porque, al igual que tú, no le gusta esta situación; sin embargo, es menos orgulloso que tú. No te acostumbres, porque no todo el tiempo será él quien te busque.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Recibirás una oferta laboral bastante atractiva que te permitirá solventar muchos pendientes en tu hogar y el de tus padres. Le comenzarás a ver “el queso a la tostada”. No demores en responder y aceptar, porque es una vacante muy codiciada y tienes el privilegio de ser la primera opción.