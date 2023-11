El desgarrador video del niño coreano que le está partiendo el corazón a todo el internet

TikTok se ha vuelto un lugar triste en los últimos días y es que se ha hecho viral un desgarrador video de un niño coreano que a todos ha conmovido.

Este clip se desprende de un programa de televisión llamado ‘My Golden Kids’, emitido en Corea del Sur, donde la psicóloga Oh Eun Young ayuda a padres en el proceso de crianza de sus hijos, con tips para educar mejor a los pequeños del hogar.

Sin embargo, este último caso fue muy desgarrador, ya que aunque los padres alegaban que el pequeño era “violento”, salieron a luz varias carencias afectivas y maltrato emocional hacia el infante.

El video viral del niño coreano que a todos ha afectado en internet

“Desde los tres años es así. Comienza a morder o a golpear… Yo le dí amor, lo crié y ahora es agresivo con nosotros tres”, empezó diciendo la mamá del pequeño en el programa de televisión.

No obstante, todo cambió cuando empezaron las filmaciones dentro del hogar del niño coreano y, el posterior video viral, demostró que se siente muy solo pues nadie juega con él, siente que no le agrada a su madre y su papá le habla con mucha dureza.

Este niño coreano de tiktok y su caso me dañó la vida. pic.twitter.com/2r6mSPxXVt — Tatiana (@Tabeeme91) November 22, 2023

De hecho, aseveró no tener preferencia por ninguno de los dos, que le da miedo su papá cuando está enojado y simplemente le gustaría que le hablara de forma cariñosa. “Intento hablarle, pero no me escucha”, agregó sobre su mamá, mientras rompía en lágrimas frente a la cámara.

El niño coreano apenas tiene 4 años de edad y conforme con las declaraciones de sus representantes, en el pasado hasta agredió a su abuela.

El niño coreano no pudo evitar llorar ante su situación Su testimonio también generó dolor en internet (Captura de pantalla Youtube)

“Mamá y papá no tienen suficiente tiempo para pasar íntimamente con su hijo. Necesitan tiempo para concentrarse solo en el niño. No es porque la abuela no le dé amor, sino que necesita atención y amor de parte de sus papás”, dijo la experta después de ver la dinámica familiar, recomendando al menos 30 minutos de juego todos los días.