Ganadora de Gran Bartender 2022, Agostina Elena, nos comparte la ciencia detrás de un buen cóctel

Para el Día del Bartender, a mediados de octubre, se realizó en Chile una reunión del gremio. La cita coctelera que que fue liderada por Grupo Cepas y Grupo Bacardi contó con la presencia de marcas como Livenza, Fernet 1882 y el amplio portfolio de Grupo Bacardi. Pero aún más clave: con la presencia de Agostina Elena, ganadora de Gran Bartender 2022, quien además dio una masterclass.

Agostina Elena, que comenzó su carrera hace más de 10 años en México, hoy es una destacada bartender argentina. Como mencionábamos, fue la ganadora de la cuarta edición del “Gran Bartender”, el primer reality televisivo con foco en la más alta coctelería en la que se destacó por su creatividad e histrionismo.

A lo largo de su carrera, Agostina ha destacado por trabajar con la ciencia que estudia el maridaje de aromas, más conocido como Foodpairing, ya que, señala que el 80% del sabor proviene de esta sincronía: “Esta disciplina nos dice que cada sabor está compuesto por muchas moléculas volátiles distintas, cuantas más moléculas compartan un sabor con otro, más van a poder emparejarse. Es decir que cuanto más compleja sea una bebida, más matchs y más versatilidad vamos a encontrar.”

Algunas preguntas a la especialista en coctelería

¿Cuál es la mejor técnica: enfriar vasos o el uso de hielo?

Con respecto a usa Hielos o enfriar vasos, más que mitos, hay falta de conocimiento. Cada coctel es una receta exacta, donde el hielo cumple un rol fundamental. Tanto para la dilación de agua que uno busca, como para mantener frío nuestro coctel por más tiempo y no generar una dilación extra a medida que uno va bebiendo sus coctel.

Es muy importante llenar los vasos con mucho hielo y esto es justamente para generar mayor dilación de la bebida. Es necesario que haya más hielo que líquido, para que el hielo enfríe la bebida y no que la bebida derrita el hielo.

Por supuesto que enfriar copas y vasos es más que importante, por esto mismo, para que la temperatura del vaso no vaya a derretir nuestros hielos o templar la bebida.

¿Qué ha llamado tu atención en tu visita a Chile?

He visitado varios bares en mi paso por Chile y la verdad he probado cosas asombrosas. Escuchaba mucho que en Chile venían más atrazados en cocteleria, y la verdad que yo no he visto nada de eso. Realmente vi cocteles fabulosos y con un equilibrio, que ni en Italia tenían. Desde maravillosas reversiones de cocteles, con técnicas moleculares super avanzadas. Hasta cocteles inspirados en golosinas clásicas chilenas, que me volaron la cabeza, como el Super 8, de El Sindicaro.

En cuanto a que licores usan más, la verdad no lo he percibido. Probé tantas cosas distintas, que no percibí si había algún patrón similar.

Algunas recetas recomendadas

YO VENGO A OFRECER MI CORAZON

Fernet 1882

Bacardi 8 años

Bacardi Carta Blanca

Jugo de Piña y naranja

Miel con Merquén Limón

GARNISH: Cuero de Anana

VASO: highball con hielo picado

Es un coctel a base de Fernet 1882 y Blend de Rones, miel de merken, limón, naranja, Jugo de Anana.

En este caso, mas alla de usar una bebida aperitiva, nos corremos del típico coctel aperitivo... ya que al usar azucares y frutas, no cumple tanto la función de abrirnos el apetito.

En este caso el Fernet 1882, nos va a darj unto a la miel, las notas especiadas típicas de la coctelería Tiki, y el Merquén, a parte de darle complejidad, su picor nos va a realzar mucho los sabores y va a generar un contraste muy interesante con el dulzor y la frescura de la fruta.

VELERO DE PAPEL

30 ml Jim Beam macerado en banana 3 0 ml Livenza

30 ml Limón

30 ml Amaro Italiano

DECO: aceite de sesamo tostado Copa coctel sin hielo

Batido con hielo entero

En Sofá (Mi bar de Buenos Aires), lo utilizamos para nuestra reversión del clásico moderno Papper Plane, manteniendo la impronta de un coctel aperitivo, super fresco, con notas cítricas y amargas. Donde mezclamos en partes iguales Livenza Spritz, Whisky Americano macerado en banana, jugo de limón y Amaro estilo Italiano y lo terminamos con una gotita de aceite de sésamo tostado.