¿Sin buena suerte? Este es el número que te dará resultados positivos según tu signo

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Debes cuidar más qué es lo que consumes porque tienes problemas con el peso y afectará tu autoestima. Haz un plan para alimentarte bien y también una rutina de ejercicios para que tu bienestar se mantenga en equilibrio. Número de la suerte: 78.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Tu pareja tiene algo muy importante que preguntarte sobre la relación, que puede traer cambios significativos. Esto te tomará por sorpresa, pero será gratificante, porque tú también deseas lo mismo que él. Están caminando en el mismo sentido. Número de la suerte: 91.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Hallarás la forma de hacer tu trabajo mucho más rápido y fácil, por lo que tu desempeño aumentará en las próximas semanas, ya que saldrás de todas las asignaciones que tienes pendientes para ponerte al día y pasar las expectativas de tus superiores. Número de la suerte: 11.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Paulatinamente, tus proyectos se van materializando, así que no dejes que la angustia se apodere de ti. Debes ser más constante y tomar las cosas con calma, porque no puedes ir más rápido, ya que no depende ti. Piensa en positivo. Número de la suerte: 35.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Comenzará la época de bonanza, el dinero llegará a ti constante y sonante, así que es hora de que hagas un plan económico en el que jerarquices lo que vas a hacer con tus finanzas. No te olvides de una mujer que te apoyó incondicionalmente y que ahora te necesita. Número de la suerte: 06.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

No debes que los nervios y el miedo a lo desconocido hagan mella en tu seguridad. Recuerda que eres una mujer empoderada, con mucho conocimiento y, sobre todo, con una capacidad enorme para aprender rápido. Entonces, no tendrás nada que temer. Número de la suerte: 52.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Cuida bien a quién invitas a tu hogar, porque hay alguien que llegará a tu puerta con supuestas buenas intenciones, pero su envidia puede llenarte de malas energías y acabar con la armonía de tu casa. Si no tienes escapatoria, entonces, haz un ritual de protección. Número de la suerte: 27.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

No hay peor ciego que el que no quiere ver y tú estás en un punto en que no deseas tomar ningún consejo de las personas que te aman y ven cómo estás cayendo en una espiral de errores de los que arrepentirás, pues prefieres oír a quien te daña. Número de la suerte: 03.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Si quieres salvar tu relación tendrás que ponerte firme y tomar las riendas, porque él no tiene la intención, aunque sería bueno que analizaras su actitud y replantearte si realmente vale la pena seguir en con alguien que, aparentemente, no quiere salvar el amor. Número de la suerte: 49.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Tienes que saber cuándo es el momento para retirarse. Tienes que poner tu bienestar mental por encima del dinero que puedas estar ganando en ese trabajo. Afuera seguro hay otra opción que te brindará paz y calma por el mismo precio. Número de la suerte: 84.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Te darán una oportunidad para que demuestres lo que sabes. Será una evaluación que no puedes desaprovechar, porque pasarla significará que las puertas del éxito se abrirán de par en par para ti, y empezará una época de buenas noticias. Número de la suerte: 31.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Tienes que soltar ese dolor al que te aferrar porque piensas que divertirte no es lo adecuado en ese caso. Que no te importe lo que pienses los demás. Haz lo que te dé la tranquilidad que necesitas para comenzar de nuevo en esta etapa en la que estás sola. Número de la suerte: 12.