Saturno y la Luna en conjunción darán un golpe de suerte en el dinero a estos signos.

Justo cuando la Luna cumple siete días de su ciclo, la noche de este lunes 20 de noviembre se producirá la conjunción con Saturno, ambos en la constelación de Acuario, y que serán visibles a simple viste o con binoculares. El satélite estará iluminado en un 57% dando así un golpe de suerte a Aries, Tauro, Virgo, Sagitario, Capricornio y Acuario.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Si de verdad quienes que la bonanza se asiente en tu vida en estos meses vas a tener que esperar pacientemente a que la tormenta pase para que tomes una decisión más acertada, ya que con todo el panorama mucho más claro tienes una mejor visión de proyección, si vale o no el riesgo y qué tanto estás dispuesta a sacrificar para tener esto que tanto anhelas.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

La clave para que consigas mayores beneficios es que te relaciones más con tus compañeros de trabajo, con tu propio jefe, porque esto te dará notoriedad y la oportunidad de plantear inquietudes y temas desde la confianza, además, de que te incrementará las posibilidades de que te lo aprueben o te tomen en cuenta y esto, al final, se traduzca en dinero.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Vas a contar con facilidades para pagar algunas cosas que te urgen, pero que no tienes todo el dinero completo para adquirirlas. Tómalas, incluso, si cuentas con el dinero, porque de esta forma podrás invertir o usar eso para saldar alguna deuda o solventar un reto que se te presentará estos días en materia de salud tuya o de alguno de tus familiares.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Te sentirás empoderada y esto te dará la fuerza para ponerle un límite a esa persona de tu círculo familiar que se ha convertido en la aspiradora de tu salario, porque sabe tanto de tus movimientos económicos, que casualmente siempre sucede algo junto cuando te llega más dinero a tus manos. Pero esto ya no será más así. Esa persona se enojará contigo, se portará como la víctima. Ignórala.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Junto a tu pareja habrá un gran flujo de dineor proveniente de un arduo trabajo que vienen haciendo paso a paso desde inicio del año, por eso ahora podrán hacer realidad un sueño o una meta meta, que les ayudará en un cambio importante y trascendental para bien para vivirán el año que viene. La organización económica que han tenido les ha funcionado, así no que la abandonen.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Hay algunas ofertas que no puedes pasar de largo porque estas puedes sacarte de un apuro económico, ya que tendrás la opción de revenderla y ganar un dinero que no está en tus planes. También es buen momento para que busques en tu casa lo que ya no usas y las remates. Con el dinero recaudado asegúrate de adquirir ese objeto que te facilitará tu rutina.