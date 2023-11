La cuarta semana de noviembre depara sorpresas tras la lluvia de meteoritos Leónidas

Hasta el 30 de noviembre, la lluvia de meteoros Leónidas estará activa y alcanzará su punto máximo de meteoros este del 18 de noviembre desde la constelación de Leo, y se podrá observar cerca del horizonte, dando origen a sorpresas, buenas y malas, para Aries, Tauro, Escorpio, Sagitario y Capricornio.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Te invitarán a salir y no podrás negarte, ya que no es algo común que hace esta persona, entonces, será cuando tengas un encuentro con un guapo hombre que te despertará todas esas pasiones que crees que están “muertas”. Pues él hará el milagro y no dejarás de coquetear. Será una salida de mucho provecho en materia de la lujuria, pues sentirás nuevamente viva y como no tienes que rendir cuentas a alguien, te saciarás las ganas de un buen sexo.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Tendrás un reencuentro con una mujer del pasado, quien te contará muchas cosas que en ese momento no entendías, pero ahora sí todo lo que pensabas en aquel entonces comenzará a tomar forma y comprenderás algunos asuntos. Vas a cerrar gestalt y encontrarás una paz que estás anhelando desde hace varios años. Estarás agradecida con ella y se lo harás saber.

Escorpio de octubre al 21 de noviembre

Comenzarás un proceso de transformación que originará una mejor versión de ti. Te sorprenderás de todo lo que puedes cambiar, mejorar y llegar a hacer cuando te liberes de todos los miedos y las creencias que te mantienen frenada en este instante. Vas a empoderar esa seguridad que descubrirás y que te hará sentir invencible y poderosa ante los retos y las personas que hasta se han aprovechado de ti sin que tuvieras el valor para de frenarlas.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Estás abusando de la confianza que te están dando y esas personas están a punto de perder la paciencia contigo. Te meterás en un lío por hacer lo que quieres y no lo que debes, cumplir con lo que te piden. Aunque ciertos factores a tu favor, no deberás fiarte de esto, ya que la respuesta que puedes recibir no sea la esperas, sino una más contundente que te deje sin una estabilidad.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

A través del diálogo lograrás saber lo que necesitas. Deja de suponer y ve directamente “al grano”, pregunta qué es lo que piensa, siente o quiere. Esta será la única vía certera que puedes usar para tener un panorama más realista. Te asombrará la respuesta, pues estás segura de que esa persona lo negará todo, pero no. Será muy franca, dando inicio a una etapa entre ustedes.