Horóscopo de hoy: tranquilidad y oportunidades reinarán este sábado 18 de noviembre

Aries

Estás magnificando los pequeños conflictos que se te presentan a diario y esto está absorbiendo todas las energías positivas, por esto tienes que detenerte, tomarte las cosas con calma. En el amor, te está costando comunicarte con tu pareja y la situación se pone cada vez más tensa.

Tauro

Entregas mucho para lo poco que recibes y esto te tiene muy decepcionada. Sin embargo, tú mismas has permitido que los demás traspasen tus límites y hagan lo que deseen. Es hora de que te pongas seria. En el amor, se vienen buenos momentos con amigos que tienes años sin ver y se reencontrarán.

Géminis

Cuando esa persona te escribe preguntándote “cómo estas”, es para saber realmente de ti, no desea la misma respuesta genérica que le das a cualquier. Demuéstrale tu afecto al contarle alguna experiencia que has tenido últimamente. En el amor, tienes una tarea pendiente con alguien que te pidió un consejo.

Cáncer

Presta más atención a lo que sucede a tu alrededor porque te has perdido varias oportunidades para concretar más rápido tus metas por estar concentrada solo en los problemas. En el amor, no dejes que la rutina haga mella en la relación con tu pareja. Busca opciones para hacer algo distinto frecuentemente.

Leo

Deja de pensar en los aspectos negativos de tu vida, porque tú misma estás atentando contra tu salud mental. Ciertamente no lograste muchas cosas, pero alcanzaste muchísimas otras. En el amor, tu falta de confianza está afectando la relación y por eso ves situaciones amorosas donde no las hay y eso está cansando a tu pareja.

Virgo

Tu cuerpo ya no sabe cómo manifestarse para decirte que pares. Aprovecha este fin de semana para que descanses. La casa no se caerá porque duermas una hora más o disfrutes de una película completa. En el amor, debes ponerte en primer lugar, esto te hace una mujer egoísta, al contrario, te hace más atractiva.

Libra

Debes ser más cuidadosa con lo que haces porque un error que cometas, ahora, realmente lo pagarás muy caro y ahora tu economía no está en el mejor momento como para asumir un imprevisto. En el amor, hay un hombre que está muy pendiente de ti, te ama en silencio. Está más cerca de lo que piensas.

Escorpio

Te sentirás plena porque no tendrás algo pendiente por hacer. Eres afortuna por contar con todo lo que quieres y a quienes amas, todo esto gracias a la disciplina y constancia. En el amor, una mujer que te adora te dirá lo orgullosa que está de ti y esto que llegará al alma, porque ella es una persona de pocas palabras.

Sagitario

Busca asesoría sobre ese trámite que debes hacer. No te dejes embaucar por gestores que solo desean tu dinero. Alguien relacionado con un niño será quien te guíe en ese proceso y será gratis. En el amor, tendrás que enfrentarte a tu pareja si deseas un cambio positivo en la relación. Será una prueba que los retará a los dos.

Capricornio

Te espera un día muy tranquilo y feliz si así lo deseas, es decir, que de ti dependerá si dejas que otros te lo arruinen. Realiza una actividad al aire libre y llénate de toda esa buena energía de la naturaleza. En el amor, una de tus amigas te está necesitando, llámala o escríbele, pero manifiéstate y hazle saber que cuenta contigo.

Acuario

La frustración será la protagonista de hoy porque, a pesar de todo los intentos, no estará en tus manos hallar una solución a ese problema que te detendrá y, por ende, retrasará. En el amor, no dejes que la rabia te ciegue porque puedes herir a quienes más amas, y luego ya no valdrá ninguna disculpa, el mal estará hecho.

Piscis

Aprovecha estos días para buscar información sobre algún curso o taller que te permita tener mayor conocimiento en tu puesto de trabajo o para sacarle provecho a tu emprendimiento. En el amor, hay una persona que desea verte lejos de tu pareja y hará de todo para conseguirlo, allá tú si le darás el gusto.