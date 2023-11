Modelo desfila en el funeral de su amigo diseñador y las redes sociales la cancelan

Los funerales son espacios creados para despedir a un ser querido de este mundo. Pese a ser un momento de mucho dolor y tristeza, algunas personas buscan dar el adiós de una manera más alegre; pero ¿existe un límite? En las últimas horas se comenzó a viralizar un clip que muestra la pasarela que realizó una mujer en el funeral de su amigo.

Sí, Erica utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video que se ganó el enojó de muchos internautas. En las imágenes se observa cómo ingresó la mujer a la capilla donde se llevaba el último adiós. Con todo y fotógrafo, la mujer le realizó el homenaje a su cercano, quien era diseñador.

“Estuve hiperventilando casi hasta el MISMO MOMENTO en que salí a la pasarela. Decir que esta fue una de las cosas MÁS DESAFIANTES que he tenido que hacer sería quedarse corto. ¡NO PUEDO CREER que este sería mi último paseo para ti, así que NO LO HARÉ! De ahora en adelante…aunque no esté caminando POR TI, estaré caminando CONTIGO, porque sé que SIEMPRE estarás conmigo”, son las palabras que colocó la modelo en su cuenta personal.

