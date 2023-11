¿No quieres que nadie lea tus chats en WhatsApp? Este es el truco decisivo para lograrlo

Una de las luchas más grandes que tienen los usuarios de WhatsApp es evitar que las personas a su alrededor lean los mensajes que reciben en la aplicación ya sea por genuino interés o casualidad.

Con el fin de impedir esto, muchos prueban comprando protectores de pantalla “antiespía” y otros accesorios que ayudan impedir que los ojos indiscretos descifren los textos que llegan a su teléfono.

Sin embargo, algo que no todos saben es que desde la app de mensajería de Meta hay una función que no cuesta nada y es muy efectiva para proteger las conversaciones de esas personas curiosas

El truco para resguardar tus chats de WhatsApp de los curiosos

Se trata de nada más y nada menos que el bloqueo de chats, un recurso que no deja que nadie además del dueño lea los chats dentro de WhatsApp ya sea que se tenga un móvil Android o iOS.

Al activarse dicha función, se tienen desbloquear las conversaciones con la autenticidad del smartphone. Si no se logra esto, los mensajes quedarán totalmente cerrados como con candado.

En caso de querer proceder a activarlo, solo se debe un cumplir un procedimiento muy rápido y sumamente sencillo. De acuerdo a Cadena Dial, los pasos a seguir son los siguientes:

Escoja la opción de Configuración o Ajustes

Haga clic en Privacidad y ruede hasta abajo

Cuando llegue a Bloqueo de Pantalla, seleccione para activarlo

Cabe destacar que, antes de poner en marcha este recurso, se tiene que haber configurado el sello de autenticidad del dispositivo, ya sea huella dactilar, reconocimiento facial o clave.

No obstante, si luego de probarla cree que esto no le conviene, no debe alarmarse. Solo hay que seguir los mismos pasos antes mencionados y dar clic en la opción pero ahora para desactivarla.

Nuevamente, el celular pedirá corroborar la decisión con la huella o Face ID. Luego de esto, todo volverá a la normalidad, aunque los chats queden indefensos ante los fisgones en el entorno.