Los días que cambiarán tu suerte en el dinero del 13 al 20 de noviembre

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Que nadie te diga que es imposible, porque lo que parecía impensable tú lo has logrado, has llegado lejos. Así que esta vez no será a excepción. Sigue creyendo en ti, tu potencial y conocimiento porque triunfarás más pronto que tarde. Día de suerte: lunes 13.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Será necesario que tomes medidas correctivas para cambiar esos hábitos que están afectando tu desempeño en el trabajo, porque sino te van a cobrar y no habrá espacios ni para el arrepentimiento, ni mucho menos para tomar correctivos. Día de suerte: jueves 16.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

No entregues demasiado a la primera, tienes esa costumbre y eso deja abierta la puerta a la desilusión y el aprovechamiento. Anda con cautela, dosifica lo que deseas dar y recuerda siempre guardar algo para ti, pues no puede dar y quedarte sin algo. Día de suerte: domingo 19.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Hay una mujer de tu familia que está sufriendo en silencio, pero tu astucia y sexto sentido te mostrará quién es. Contenla, escúchala y mantente firme a su lado aunque ella no desee, pues aunque necesita espacio, también, conversar con alguien de confianza. Día de suerte: miércoles 15.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Aprende a perdonar y para esto tienes que comenzar por aceptar algunos de tus errores, ya que mucho de lo que has recibido guarda relación con lo que has entregado o dejado de dar. Esta semana es crucial para que empieces a modificar tu conducta. Día de suerte: viernes 17.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Alguien se ha fijado en ti, quiere entrar a tu vida y conocerla. Se trata de una persona muy especial a quien aún no has visto porque estás enfocada en tu rutina y tu trabajo. Date la oportunidad de observar a quienes conviven contigo para que lo descubras. Día de suerte: martes 14.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Debes conversar cara a cara cualquier circunstancia que no te agrade, a que apelar por otros medios puede complicar el asunto, y los involucrados no tienen la habilidad de la comunicación, y tampoco el interés de resolver. Si quieres armonía tendrás que buscarla. Día de suerte: sábado 18.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

La abundancia entrará en tu hogar o negocio luego de que hagas una limpieza energética, ya que la envidia que te te tiene alguien muy cercano está cargando de malas vibras tu espacio. Aprovecha este domingo y verás como todo fluirá mejor. Día de suerte: lunes 13.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Te están observando, calificando así que mantente juiciosa, es el momento para que saques a flote todo lo bueno que tienes para dar, porque es posible que luego llegue una bonificación extra muy generosa que te ayudará muchísimo. Día de suerte: miércoles 15.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Tu confianza te llevará a recorrer algunos lugares fascinantes acompañada con alguien especial que también está en tu misma sintonía. Te atreverás a hacer o decir cosas, porque ya no te molesta el qué dirán, o guardar las apariencias. Día de suerte: viernes 17.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Se activará un buen plan para hacerte efectivo el pago de un trabajo excelente que has estado haciendo. Quizá no sea todo el dinero, pero lo que te entreguen será un gran aliviadero para ti, y algunas cosas en tu vida retornarán a tu estado natural. Día de suerte: domingo 19.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Escápate con tu pareja para que puedan disfrutar de un grandioso momento a solas, ya que la rutina que manejan no les ha permitido tener encuentros lujuriosos que aviven la llama de la pasión, que está bastante tenue. Disfrutarán estar solo para ustedes. Día de suerte: martes 14.