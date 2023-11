Mujer que prefirió tirar su casa antes que entregarla a familia de su ex, abrió restaurante “Tumba la casa”

Reza un dicho que “después de la tormenta llega la calma” y sí para la peruana Yumiko Ramírez fue un tormento ser desalojada de su casa con sus cuatro pequeños por su exsuegro, abuelo de sus hijos y padre de su esposo.

Ramírez fue demandada por su exsuegro, porque la casa que había construido con todo su esfuerzo se encontraba en el terreno que era propiedad de éste.

La mujer declaró a medios peruanos que su esposo la abandonó con la finalidad de irse con otra mujer. “El papá de mis hijos se fue con una mujer casada, mantiene dos hijos y actualmente tiene dos hijos más. Yo tengo documentos en la comisaría, que él se retira voluntariamente, yo no lo he echado”, declaró.

Pero a su exsuegro no le importaron sus nietos y demandó a su madre con la finalidad de quedarse con la casa que ella construyó con mucho esfuerzo.

Se fue de la casa, pero les dejó un sorpresa

La mujer intentó defenderse por todos los medios; sin embargo, perdió la batalla legal, por ello tomó la drástica decisión, acatando lo que las autoridades habían ordenado, de desalojar la casa no sin antes demolerla para no dejársela a la familia de su exesposo.

El video del momento en el que Yumiko derriba la casa fue publicado en la red social TikTok y se volvió viral.

“A mí me ha costado esfuerzo, me he privado de muchas cosas, incluso mis hijos, nosotros hemos pasado un montón de cosas desde que el señor nos abandonó”, recalcó a la televisora peruana.

Destacó que ella vio por su suegra que tiene un padecimiento de salud mental y con todo y eso la desalojaron de su casa.

“A mi suegra la tuve cinco años en mi poder, sufría de salud mental, me dedicaba a ella, ahora ella está con él, tengo que ser fuerte ahora por mis hijos. Nos desalojan porque a mí me está pidiendo el terreno, más no la edificación, porque eso yo lo he hecho, me ha costado. Ahí está su terreno”.

Como el Ave Fénix, renacer de las cenizas

Tras pasar ese momento tan difícil y dejar la casa que había construido con mucho esfuerzo, Yumiko decidió salir adelante como el Ave Fénix, se fue con sus hijos y emprendió su propio negocio de comida.

En honor al acto de valentía que no olvidará y que la motivó a salir adelante, llamó a su negocio de comida “Yumiko Tumba la casa”.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, apoyando a esta mujer que decidió levantarse para sacar adelante a sus hijos sola.

“Bendiciones para esta luchadora mujer”, “Excelente mujer, demuéstrales de lo que eres capaz Yumiko”, “Yumiko Ramírez, vas a poder con más que eso!! bendiciones mi hermosa guerrera”, " Hubieras avisado Yumiko, y entre todos te ayudamos, para que sea más fácil y rápido!”, son algunos de los comentarios que recibió en las redes sociales.