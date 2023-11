¿Dónde debería ir tu árbol de Navidad según el Feng Shui? Atrae buenas energías y lucirá hermoso

Si siempre lo has hecho por mera casualidad, ahora nosotras te contamos dónde debería ir tu árbol de Navidad según el Feng Shui para atraer buenas energías a tu hogar.

Aunque la manera de decorarlo es importante, según las tendencias o tus colores favoritos que reflejen buen gusto, lo es mucho más escoger el sitio apropiado para que sea el centro de las miradas, pero que también genere armonía entre quienes ahí habitan.

¿Dónde debería ir tu árbol de Navidad según el Feng Shui?

Conforme con el portal especializado, El Mueble, el Feng Shui asegura que el mejor lugar para colocar el árbol de Navidad es un espacio libre de energías negativas en dirección este o suroeste, pero que esto depende también del material de fabricación.

Es decir, si es un pino natural, o bien, es un árbol de Navidad hecho de plástico. Si es natural, “hay que ubicarlo en sectores compatibles con el elemento de la madera de tu casa como los sectores este (suerte en la salud) o sureste (suerte en la riqueza)”, aseguran.

Tu árbol de Navidad encontrará un lugar donde brillar Freepik

“Si tu árbol de Navidad es artificial, colócalo en los sectores oeste (suerte en la creatividad y descendencia) y noroeste (suerte en el amor), ya que están regidos por el elemento del metal”, agrega la misma fuente.

Recuerda que esta filosofía china está muy extendida mundialmente precisamente porque ayuda a que las cosas se organicen de forma armónica, generando un equilibrio para sentirnos más despejados y conectados con nuestro entorno.

Estos son los consejos del Feng Shui Ayudará a encontrar armonía en tu hogar (Dreamstime)

No obstante, ahí no acaba todo. Hay otra serie de factores que también debes considerar a la hora de escoger el mejor lugar para tu árbol de Navidad. Por ejemplo: elegir un lugar donde no haya corriente, la calefacción no sea muy alta, haya buena ventilación y la iluminación sea natural, al menos el mayor tiempo posible, recomiendan.