La segunda semana de noviembre estará marcada por la abundancia para estos signos

Noviembre entró en su segunda semana y desde este martes 6 y hasta el próximo lunes 13 se desarrollarán algunos eventos astronómicos que marcarán la abundancia de estos días. Como el inicio de la última fase de la Luna, así como la conjunción lunar con Venus, este 9 de noviembre. Las afortunadas son de los signos de Aries, Leo, Libra, Sagitario y Capricornio.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tu pareja y tú estarán en mayor sintonía que en cualquier momento de su relación y es porque ambos han pasado experiencias juntos que los ha fortalecido. Aprenderán a amarse desde los defectos y verse en el otro, es por esto que cualquier meta que se tracen en estos momentos les será muy fácil alcanzarlas o, por lo menos, sentirán que el camino será más armonioso. No permitan que terceros interfieran y opinen del otro.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

El dinero no te faltará durante estos días y será gracias a la planificación que has venido haciendo a lo largo de estas últimas semanas, así como la disminución de los gastos, porque estás creando conciencia financiera. Busca invertir el dinero, busca presupuestos si deseas hacer algunas remodelaciones o compras para tu hogar, pero “estira” lo más que pueda como si estuviera en un periodo de austeridad, para que no te quedes en cero.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Un grupo de personas que te ama te llevará a tu límite y tendrás que tomar una decisión importante que has estado postergando, porque tienes mucho temor a la incertidumbre. Sin embargo, esta presión por parte de ellos es la única salida para obligarse a arriesgar. Ellos están conscientes de que los resultados serán mejores de lo que todos esperan, y esta es la manera de ayudarte a afrontar tus miedos. Muchas vivencias positivas marcarán estos días para ti.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

La armonía reinará en tu casa y atraerá muchas energías positivas, por lo que los planes que tienes se cumplirán a cabalidad. Además, tendrás un imán para llamar la atención de personas visionarias, con buenas ideas que podrás monetizar, lo que te permitirá tener un ingreso extra que te pueden para solventar algunos gastos fijos de grandes cifras, dándote así mayor tranquilidad. Escucha todo lo que tiene que decirte, no desperdicies ninguno de sus sabios consejos.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Estás en una etapa de tu vida en la que tienes mucha consciencia sobre tu bienestar físico y mental, por son los días perfectos para inicies hábitos, especialmente alimenticios o de ejercicios físicos, que te permitirán alinear algunos aspectos de tu cuerpo que están desbalanceados por el paso de los años, sedentarismo y la mala alimentación. Una vez que comiences y comiences a sentirte mejor no vas a querer parar. El mes perfecto para darte cariño de forma saludable.