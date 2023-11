Ganó la lotería y lo esconde de sus hijos para que no sean vagos

Un hombre ganó 22 millones de dólares en la lotería, pero optó por mantenerlo en secreto con su esposa y no contarlo a sus hijos para que ellos se esfuercen en la vida y no estén esperando vagamente a que él muera para recibir la herencia.

La determinación de no revelar el premio a sus hijos está arraigada en una razón profunda. Este padre, en su sabiduría, argumenta que esta elección se fundamenta en su deseo de que sus hijos no crezcan con expectativas, que no se vuelvan unos vagos, esperando a que él muera para disfrutar de los millones.

La Vanguardia publicó que el hombre compartió su historia en el podcast ‘The Dave Ramsey Show’, donde dijo: “Mi esposa y yo tomamos la decisión consciente de mantenerlo en secreto. Ni siquiera se lo hemos contado a nuestros dos hijos adolescentes”.

En sus propias palabras, esta medida la toman en consideración del bienestar de sus hijos. No está vinculada a “la tacañería”, sino más bien a su deseo de inculcar valores de independencia y autodescubrimiento en sus hijos.

El padre mantiene su deseo de que sus hijos tengan la oportunidad de explorar y descubrir sus propios destinos en la vida, en lugar de depender de una herencia futura.

Sin embargo, aclaró que el secreto no lo tendrá guardado para siempre. En su debido momento, le dirá a sus hijos para que disfruten de la fortuna de una manera consciente y madura.

No sólo es un secreto para sus hijos

Sorprendentemente, este hermetismo no se limita a sus hijos. Asombrosamente, este afortunado ganador tampoco ha compartido la noticia con sus padres, familiares o amigos cercanos.

Su motivo para mantener esta información en privado es el temor de que aparezcan personas buscando asistencia financiera o anticipando que él solvente sus gastos.

Sin embargo, no se niega a ayudar a sus seres queridos cuando la situación lo amerita. Para ayudarlos, sin darles a saber que son millonarios, les expresan que recibieron una pequeña herencia de un tío.

La elección de este hombre ha sido ovacionada en las redes sociales. Muchos lo elogian por su inteligencia y prudencia.

Los comentarios en línea sugieren que su elección es admirable y perspicaz. A menudo se le compara con otros ganadores de la lotería, señalando que ha demostrado ser el ganador más sensato al tomar esta determinación.