La conjunción de la Luna y Venus sellará la prosperidad en 5 signos desde el 9 de noviembre

Cuando la Luna cumpla 26 días de su ciclo, este 9 de noviembre, se producirá una conjunción con Venus, ambos desde la constelación de Virgo. Los dos cuerpos celeste podrán verse desde Ciudad de México poco después de la salida el satélite, a las 03:23 de la madrugada, de acuerdo con el portal In the sky. Esto traerá abundancia y prosperidad para Géminis, Virgo, Sagitario, Acuario y Piscis.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Vas a vivir una experiencia muy edificante que te impulsará a probar nuevas situaciones. Con esto vas a incrementar las posibilidades de tener éxito en lo que estás planeando. Serás un imán para los eventos positivos. Muchas personas creerán en lo que harás, lo que te dará aún mucha más seguridad y confianza en ti. No dudes ni por un instante que puedes llegar muy lejos.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Tu pareja percibirá algo de una persona, que tú no podrás, por lo que te advertirá y deberás tomarle la palabra, pues estás consciente de que es una persona muy intuitiva y que no le falla. Te salvará de caer en una trampa. Él es tu protector y eso te hace muy afortunada. La relación se fortalecerá con este episodio. Así que no dejes de creer en su palabra, en lo que su sexto sentido le está diciendo.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Has tenido muchas complicaciones en las últimas semanas que te han estado atormentado. Sin embargo, esto llegará a su fin cuando pongas un poco más de tu parte para fijar límites. Hallarás una solución rápida a todo con la ayuda de una mujer muy cercana a ti. No te desesperes, porque todo volverá a la calma, podrás estar tranquila nuevamente. Esto te dejará una gran enseñanza, que pondrás en práctica con mucha frecuencia.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Momento ideal para que analices lo que estás haciendo y si realmente valen la pena los sacrificios o solo te estás desgastando. Todo esto te servirá para hacer una depuración. Ya después avanzarás mucho más rápido. Eres una mujer muy inteligente y sabrás a quién recurrir para que te brinde lo que requieres para finiquitar lo iniciado.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Habrá una invitación a una reunión lejos de casa que te permitirá desconectarte de lo que te está estresando. Tómala y llénate de las energías positivas que encontrarás en este lugar, que se convertirá en una especie de retiro. Hallarás mucha paz y tranquilidad. Procura descansar para que tu cuerpo vuelva a retomar el equilibrio y así también el balance llegue a tu mente, que ha estado un poco preocupada. Será un momento para ti.