La primera quincena de noviembre estará marcada por el fin de Saturno retrógrado

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tómate con tranquilidad cualquier situación complicada que se presente en tu sitio de trabajo porque de lo contrario, solo vas a empeorar todo o, sencillamente, puede tener consecuencias que no serán nada favorables para ti. Observa y calla, no opines con los demás.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Tu silencio suele ser ensordecedor, callar en bueno, pero no todo el tiempo. Así que manifiesta todo lo que sientes. Quizás estás haciendo suposiciones que no son ciertas y que la otra parte está dispuesta a escucharte. De no expresarte, el ambiente se puede tornar hostil y será por ti.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

A veces las verdades ofenden, aunque se digan de buena manera, y te sentirás muy ofendida porque alguien te las cantará. Enojarse no es la mejor salida, sino ver cuánto puedes mejorar por esas críticas que te harán. No estés a la defensiva porque la que única que perderás serás tú.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

El amor de un niño te conmoverá y te llevará a hacer algunas acciones que no estás acostumbrada a hacer. Esto será satisfactorio para ti, pero más para ese niño. No dejes que las opiniones de los demás te hagan sentir que hiciste mal, solo escucha lo que dicta tu corazón.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Cuida el dinero y deja de estar comprando cosas que no son tan necesarias porque estos días serán de austeridad y te arrepentirás de tirar el dinero de esa forma. Ahorra, contrala los impulsos o invierte, pero aprovecha la bonanza, pues está por acabarse.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Días buenos para que inicies una nueva rutina, hagas unos cambios significativos en tus patrones alimenticios. Hay mucha disposición y ganas para conseguirlo, así lograrás mantenerte por mucho tiempo. Puedes apoyarte en tu familia para que te acompañe en este proceso.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Deja de enfocarte en la vida de los otros y analiza qué es lo que te molesta de ellos, porque es tu interior que te está hablando de que eso mismo tienes que trabajarlos en ti. Te hacen ruidos porque también son tus fallas. Una vez que lo hagas, la armonía reinará en ti.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Confundirás a muchas con tu personalidad cambiante. A veces sueles ser muy caritativa, llena de motivación, pero en otras oportunidades puedes ser la más mala del cuento que nadie quiere protagonizar. Solo deja claro que tu comportamiento va según con quien tratas.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Cuídate mucho de la tecnología porque hay una alta probabilidad de que estés entre las listas de victimas para fraude electrónico. No des click a cualquier enlace, sin importar si vine de una persona de confianza, pregunta primero. Cerciórate de que entras a los portales oficiales y no unos clonados.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ese hombre te ha dado señales de todo tipo y es hora de de tomes un decisión al respecto. Hay personas que nunca cambian para mejor, incluso lo hacen para empeorar las situaciones. Al principio puede ser doloroso, pero el tiempo te dará la razón.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

El miedo te está restando en tu vida, y Saturno “en retroceso” es un buen periodo para que lo enfrentes, lo uses a tu favor, porque tienes gran potencial que no se puede desperdiciar. Además, de que dejas de disfrutar la vida como te mereces por esta situación.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Acepta las críticas, porque quienes te las harán no es para hacerte mal o porque te envidian, sino porque saben que puedes dar mucho más, ellos ven cualidades en ti que quizás tú no has visto. Préstales atención, analízate y trabaja para ser cada vez una mejor versión de ti.