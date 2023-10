¿Quieres más suerte en el dinero? Esto es en lo que cada signo está fallando

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Estás dejando que las emociones jueguen un papel muy importante al momento de hacer transacciones con seres queridos o conocidos. El miedo o la codicia te están nublando la realidad que tienes en frente, por lo que te das cuenta que puedes tener mejores posibilidades en otro lugar.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Uno de los grandes errores es que quieres que te llegue más dinero, pero no inviertes en educación financiera, no buscas ni siquiera material gratuito para hacer que tus finanzas crezcan o, por lo menos, no disminuyan. Lo fatal es que improvisas con mucha frecuencia.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Puedas estar dejando llevar con suma facilidad por las ofertas engañosas. No comparas precios, no investigas si realmente de fondo hay un descuento o solo es un valor inflado que al aplicarle el porcentaje de remante queda en el mismo precio. Allí es donde se va tu dinero.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Aunque la situación esté complicada, no estás haciendo algo para tener un plan de ahorro, que te permita destinar cierta cantidad de dinero para concretar metas o avanzar más. Esto es garrafal, especialmente, cuando se presentan imprevistos o emergencias médicas.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Las tarjetas de crédito pueden ser tus grandes aliadas si las sabes usar, pero ese, parece, no es tu caso porque te han complicado la vida. Tampoco sabes “jugar” con tu dinero y crees que la mejor opción es quedarte sin este, pero con la tarjeta en cero lista para volverla a usar porque no tienes ni un peso.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

No tener un presupuesto, un manejo de lo que entra y sale de las cuentas bancarias de tu hogar es uno de los errores frecuentes, por eso en menos de lo que canta un gallo tú te quedaste sin recursos, porque no tienes una planificación. Improvisas totalmente.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Si te endeudaste es de suponer que tienes la capacidad para pagarlas, así que huir de ellas no hará que desaparezcan, al contrario, se pueden incrementar por los porcentajes de mora, que en algunas partes del mundo te ingresan a una lista negra que puede impedirte, incluso, hasta alquilar un departamento.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Querer aparentar lo que no tienes es lo que te está impidiendo atraer el dinero como se debe, pues gastas más de lo que ganas y luego no sabes cómo hacer para saldar las deudas, aunque igual estás feliz porque tienes lo que deseas. Este pensamiento atrasa.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

“Está muy caro” es tu frase favorita y la que te sentencia a no tener pesos en tu cartera, porque le estás enviando una señal al inconsciente de que jamás tendrás lo suficiente para pagarlo. Debes cambiar esa mentalidad de pobreza financiera y cambiar por oraciones positivas: “No está en mi presupuesto”.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Tomas deudas innecesarias sin contemplar los planes de pago. Si vas a deberle a alguien que sea porque realmente necesitas, puedes sacarle provecho o puede pagarse sola la deuda con las ganancias que te dé ese producto o servicio. Pero solo haces cosas que no cumplen los requisitos anteriores.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

A veces te dejas llevar por la avaricia y te conviertes en presa fácil de los timadores, que buscan personas como tú para trabajar con su dinero o, peor aún, quedarse con él cuando ya tiene tu absoluta confianza. Investiga antes de entrarle a un nuevo negocio.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Invertir grandes cantidades de dinero en negocios o emprendimiento en su etapa inicial y esperar que que el retorno sea igual de rápido. Esto solo te lleva a la frustración y dejar a mitad de camino lo que empezaste con tanto entusiasmo.