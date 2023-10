Corría porque iba tarde al trabajo y pensaron que era ladrón: casi lo matan

Un joven pasó el susto de su vida de camino a su trabajo. Este fin de semana el chico, del que aún se desconoce la identidad, decidió correr para llegar a tiempo a su empleo, pero en el camino fue confundido con un delincuente, por lo que los trabajadores de unos comercios por donde pasó, lo persiguieron y atraparon.

La cámara de seguridad de un local cercano captó el momento en el que el hombre de unos 27 años atravesó la calle en la avenida Cristianía y Ruta 3 en la localidad de Isidro Casanova, en Buenos Aires, Argentina. A los pocos segundos cinco hombres de una carnicería se fueron detrás de sus pasos, pues juraban que se había robado algo y esa era la razón de su trote.

Lo alcanzaron afuera de la empresa de transporte en la que trabaja y allí le propinaron una golpiza. La algarabía captó la atención de los otros conductores, quienes al percatarse que se trata de su compañero, salieron en su defensa. Lo rescataron.

La trifulca fue de tal magnitud que la policía acudió de inmediato al sitio y detuvo al “presunto ladrón”, por esto, los otros choferes comenzaron una protesta que terminó con la libertad del chico. Los “justicieros” no se percataron que el agredido vestía el uniforme de la empresa

“Un compañero de trabajo pasaba corriendo, porque no llegaba a su turno y 5 empleados del frigorífico, vaya a saber por qué, lo salieron a correr y a agredir a un simple laburante que llegaba a tarde a su turno, entre 5″, escribió de uno de los choferes en X (Twitter).

“Entre cinco lo tenían en el piso pegándole patadas, nadie quiso saquear, nadie quiso robar. Y ni hablemos que cuando llegó la policía. El dueño del frigorífico estaba con un arma apuntándoles a los compañeros”, sumó otro compañero del joven agredido, de acuerdo con el diario argentino La Nación.

En tanto, una vecina aseguraba que otros inescrupulosos aprovecharon la revuelta para intentar saquear el frigorífico: “Intento de robo resulta en detención ciudadana del ladrón, a quien sus amigos colectiveros defendieron por no considerar justo que 3 laburantes golpeen a un solo ladronzuelo. Avican Isidro Casanova. A raíz de esto, oportunistas intentan saqueos”, escribió Edith que compartió 4 fotos, algunas desde dentro del local.

En las redes sociales los internautas afirmaron que este chico no ha sido el único que ha pasado semejante susto y compartieron sus anécdotas. También comentaron: “Pobre tipo jajaja pero amo que todos reaccionen ayudando”, “Jefe: Por qué llegas tarde. El Señor: No me creerás si y e digo jefe” y “Ahora no puede correr uno porque va tarde al trabajo jaja”. El joven aprendió la lección: madrugar para no correr para llegar a tiempo.