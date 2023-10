La carta del Tarot que te ayudará a encontrar el amor y la suerte durante la Luna Llena

Las cartas del tarot, más que cualquier otro sistema adivinatorio, está rodeado de un aura de encanto y misterio. Las propias imágenes de las cartas hablan por sí solas, cuentan una historia y revelan secretos de uno mismo.

Son ellas las que terminan despertando el conocimiento que cada uno tiene de sí y lo hace de una forma muy poética.

¿Qué es el Tarot y de dónde viene?.

Según el ‘Tarot Universal de Waite’, lo más fascinante sobre su origen, incluyendo su nombre y la propia baraja, radica en el misterio que rodea su procedencia.

Aún en la actualidad, no se posee un conocimiento certero acerca de sus orígenes, y solo disponemos de algunas teorías entre las cuales podemos elegir.

¿Cuántas cartas tiene el Tarot?

Está compuesto por 78 cartas; 22 son Arcanos Mayores y 56 Arcanos menores, que a su vez están divididos por cuatro especies: oros, copas, espadas y bastos.

¿Cómo influirá la Luna Llena en el amor?

La Luna Llena ejercerá su influencia, especialmente, en los signos de agua. Estos signos siempre están en sintonía, ya que se alinean de manera perfecta con los ciclos y fases de la Luna, al igual que lo hacen con sus propias emociones.

Los 4 signos que tendrán una sorpresa con la Luna Llena de Octubre

Cáncer

El Dos de Copas

El premio al signo que experimentará una influencia positiva en el amor gracias a la Luna Llena, sin lugar a dudas, es para Cáncer. No hay mejor señal de que grandes acontecimientos están en camino para tu relación, ya sea para iniciar una nueva o sanar heridas pasadas, que la aparición de la carta del Dos de Copas.

Eso sí, viene con un gran consejo y, es que antes de amar a otra persona debes aprenderte a amar a ti mismo, y aceptar que el conflicto es parte de toda relación humana.

No te desanimes si en momentos hay tensiones o no todo fluye a la perfección como querrías, el objetivo no es que no haya nudos, es que en algún momento estos se puedan ir deshaciendo.

En la Luna Llena es momento de accionar, ten esa plática que has estado postergando, háblale a esa persona que siempre has querido, toma las riendas de tu vida.

Escorpio

El Nueve de oros

Tú, Escorpio, lo has hecho muy bien. Has ido sanando muchas heridas y has aprendido demasiado en el proceso, por lo que la luz comenzará a tocarte en su máximo esplendor.

Ya sea que tu relación comenzará a volverse más fuerte que nunca o que empezarás a atraer personas que tengan la misma vibra que tú y te comiencen a hacer brillar mucho más.

Durante la Luna Llena de Octubre se recomienda que comiences a manifestar aquello que quieres lograr, escríbelo en un papel y después quémalo para que la energía comience a esparcirse.

Piscis

El Caballero de Espadas

Ay, Piscis, ya no vas a poder huir por más que lo intentes. El Caballero de Espadas es tu opuesto y, aunque cueste trabajo, no se puede huir de él, solamente te queda aprender.

Es decir, El Caballero de Espadas en el Tarot te incita a actuar más con la cabeza que con el corazón; esto puede resultar confuso puesto que estamos hablando de asuntos del corazón, sin embargo, tiene todo que ver.

Tus murallas son demasiado altas y en tu mente suele haber tanto miedo que te aísla del mundo, por ello, debes aprender de tu opuesto. Para que en la Luna Llena la energía del amor toque tus puertas, debes actuar fríamente, sin pensar tanto, solamente ejecutando lo que tu corazoncito tanto ha anhelado.

Mismo caos si estás ya en una relación, aquello que te ha estado molestando y te ha dado tanto miedo hablarlo, es el momento perfecto para hacerlo.

Así que ya sabes, tú sí o sí debes tomar acciones para esta Luna Llena de Octubre.