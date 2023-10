¿Por qué cada vez hay más mujeres solteras?

Atrás ha quedado la idea que muchas mujeres mantuvieron por muchos años, al sentir que solo estaban completas al tener una pareja y formar una familia. !Esta idea, no va más! Y es que cada vez son más las mujeres que deciden presumir su soltería y disfrutar de ella como nunca antes.

La sociedad se ha transformado, en especial las mujeres, quienes entendieron que tener una persona a su lado no es indispensable y mucho menos si esa genera problemas, por lo que son muchas las celebridades que han apostado por tomarse un tiempo a solas para tener mejor calidad de vida y es que simplemente tienen sus buenas razones.

Selena Gomez, Jennifer Aniston, Kim Kardashian, Marlene Favela y Adamari Lopez son parte de las artistas que han decidido priorizar otros aspectos de su vida antes de darse una nueva oportunidad en el amor.

Las razones por las que estar soltera está de moda

Cada vez son más las mujeres que se han despojado de las presiones sociales relacionadas con buscar un marido, formar un hogar o tener hijos, para comenzar a buscar su propio futuro, independencia y felicidad. Aunque no existen razones exactas son muchas las que han descrito la felicidad y plenitud que les genera estar solteras.

Se duerme mejor

Según un estudio realizado por The Better Sleep Council las personas que no tenían pareja (o no dormían acompañadas), tenían un sueño más cualitativo. Esto debido a que se evita despertarse por movimientos ajenos, ronquidos o ruidos.

Mujeres solteras. Estar soltera está de moda. (Unsplash)

El estrés disminuye

Si bien, hay parejas que se complementan, hay otras que generan estrés ante las discusiones o situaciones incómodas, como las relaciones familiares.

Aumenta tu autoestima

Estar sola genera autoestima, seguridad, independencia financiera, lo que trae consigo mayor confianza propia.

Te vuelves más sociable

Al no tener que lidiar con la agenda y gustos de otra persona, la soltería trae consigo el aumento de amistades pues se suele asistir mucho más a fiestas y eventos.

Mujeres solteras. Estudios confirman que cada vez son más las mujeres independientes emocional y financieramente. (Unsplash)

Eres más atractiva para la sociedad

Aunque la sociedad mantuvo la insistencia de que lo correcto era tener pareja, lo cierto es que ahora el estar soltera genera mayor atractivo, según la revista Evolutionary Psychological Science, debido a que la mujer soltera se autoconoce mejor, se centra en sus objetivos, es más independiente y tiene más disponibilidad.