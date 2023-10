El eclipse solar y la Luna nueva: lo que no debes hacer si quieres suerte hasta el 31 de octubre

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

La pereza es una fuente que consume todas tus energías positivas, te las devora y quedas agotada, sin ganas de hacer algo por tu vida. Por eso si deseas el éxito, pues la inactividad tiene que salir de inmediato de tu vida, porque las oportunidades no te llegarán.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Evita la distracción. Una cosa es que por un momento centres tu atención en determinada situación o circunstancia, pero no que te quedes a vivir ahí, porque entonces las oportunidades pasan en frente de tu nariz y ni cuenta te das de todo lo bueno que estás dejando pasar.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Hablar sin parar, planificar sin ejecutar. Esto solo hará que te quedes estancada alimentando sueños por lo que no estás trabajando. Por el contrario, debes establecer las estrategias que aplicarás para ir por ellos y en cuándo comenzarás.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Resistir a cambiar es un punto negativo para atraer la abundancia a tus días. Ciertamente cuando hay cambios cuenta un poco adaptarse, pero rechazarlo de plano y negarse a ver lo positivo que te ofrece solo te dejará cansada, porque los cambios, por lo general, no son reversibles.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Hacerte la sorda ante las opiniones de las personas que amas. Ellos siempre van a querer lo mejor para ti y no te darán consejos si saben que te perjudicarán. Además, son quienes más claro te pueden hablar sobre lo que necesitas modificar para ser mejor.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Cerrarte a aprender nuevas técnicas, a recibir conocimiento actualizado va contra la buena suerte, porque la evolución está en avanzar y esto solo te lo da la información que llega a ti. ¿Cómo estarás al día si te niegas a aceptar lo nuevo que inventan en el mundo?

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Envidiar jamás será bueno. No confundas querer ser cómo alguien o tener lo que la conseguido. Una cosa es que esa persona sea tu inspiración y otra que la uses como un oponente con quien tienes una competencia en tu mente para ver quién es mejor o consigue más rápido las cosas.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Pensar constantemente en el fracaso solo hará que lo atraigas como un gran imán, porque tienes todas tus energías centradas en eso. No lo veas como un enemigo, sino como una forma más de cómo no hacerlo en el nuevo intento.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Complacer a todos menos a ti. Este es uno de los errores más comunes, porque se está pensando en el qué opinarán los demás, qué desean o esperan de ti, pero poco te centras en lo que realmente tú deseas y cómo te ves.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Dejar que los miedos se abracen y se fusionen contigo no te dejarán avanzar hacia ningún lado, quizá retroceder. Se convertirán en un peso enorme que acabará con todo lo bueno que llegue a tu vida, pues tienen a sabotearte.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

No aceptar las críticas constructivas es pecar de soberbia, pues no eres el centro de conocimiento. Aceptar lo que otros te están acotando para que cambies para mejor es una de las mejores opciones para siempre crecer, porque ellos te harán una parte de la que no eres consciente.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Rendirse. A veces no es fácil porque cansa intentarlo una y otra vez, pero si lo vas a hacer es porque realmente ya no hay otra salida, entonces, debes dejarlo todo para hacer otra cosa, mas no porque ya no tienes ánimo para continuar intentando.