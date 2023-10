3 lluvias de estrellas traerán buenas noticias para todos los signos antes del 16 de octubre

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Llegó el momento de que te consientas y des un buen gusto. Ese que has postergado por tanto tiempo. Hazlo sin remordimiento, porque para eso te has esforzado bastante en los últimos meses. Eso sí, dátelo cuando hayas saldado todas tus responsabilidades.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Deja el resentimiento con esa amiga, pasa la página y búscala. Ella también ha enfrentado algunas dificultades y tú no has estado ahí por diversos motivos. No dejes que la amistad se destruya por caprichos. Ella es tu gran aliada. Dile adiós al orgullo.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Estarás en un gran momento de paz espiritual. Por fin vas a comprender el por qué de tanto sufrimiento. Tu transformación ha sido todo un éxito. Esta nueva mujer en la que te has convertido te gusta mucho más y eso es lo que debes atesorar.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Dile lo que sientes a esa persona que amas, no importa cuántas veces lo hayas hecho, pero es vital que actualmente sepa cómo están tus sentimientos hacia ella, quien ha sido incondicional contigo. Dejar de esperar te liberó de muchos dolores de cabeza.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

En tu trabajo todo marchará muy bien. Los proyectos que encabezaste tendrán un gran resultado positivo, lo que hablará de tu gestión. La clave para los que vienen es saber trabajar en equipo y reconocer las habilidades de cada uno de los integrantes.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

La oportunidad para comenzar un negocio está a pocos pasos de ti, pero debes despejar primero tu mente de tanta basura que tienes porque es lo que te está impidiendo ver y aprovecharla. Es bueno que te alejes de las personas negativas.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Vas a tener unas ganas enormes de descansar, de relajarte con las personas que amas. Lo mejor de todo es podrás hacerlo sin tener la presión externa, como del trabajo o la de alguien más que te exija en estos momentos. Sentirás la libertad por unos días.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Verás la luz al final del túnel. Pensaste que no había nada positivo qué rescatar, que esta situación te iba a consumir, pero la ayuda llegará por ti, aunque tú te niegues. Una mujer muy querida se dará cuenta y te tenderá la malo, así que tómala.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Un hecho inesperado te dibujará una gran sonrisa y te alegra los días de esa semana, ya que te traerán gratos recuerdos, que te mantendrán viva y siempre agradecida por todo lo que recibes del cosmos. No pierdas la capacidad de asombrarte.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Tienes algunos dones ocultos o que simplemente no les diste la importancia que se merece porque solo te has quedado con la frase: “eres muy buena en esto...”. Es tiempo de que ahondes en eso para que puedas ganar un dinero extras en los tiempos de crisis.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Los cambios de planes a última hora no te afectarán para nada porque eres una mujer resiliente y que sabe manejarse muy bien en la improvisación, así que saldrás victoriosa y dejarás a más de uno ardido, porque pensarán que no podrás con esto.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Tienes que dedicar estos días a hacer un trabajo tranquilo, sin estresarte mucho porque no valdrá la pena minimizar tus energías positivas por algo o alguien que no o merece. No le prestes atención y verás cómo todo funcionará mejor.