Los 4 hombres del zodiaco que tendrán un cambio con su pareja tras el eclipse solar

La luna tapará el brillo del sol en casi su totalidad este 14 de octubre, cuando protagonice el eclipse anular del astro rey, evento que se verá en casi toda América, pues comenzará en Estados Unidos y terminará el sur del Atlántico.

Serán a las 10:45 de la mañana cuando el “anillo” de fuego, como también se le conoce a este tipo de evento astronómico, se evidencie desde el cielo mexicano, lo que provocará que los hombres nacidos en cuatro signos zodiacales tengas cambios hacia sus parejas o mujeres que aman, ellos son los de Aries, Leo, Libra y Sagitario.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

La ternura será parte del día a día. Te entregará toda su pasión a través de sus atenciones, porque reconoce que eres una de las mujeres más importante de su vida, que eres un pilar fundamental en su vida, y quiere demostrártelo, pese a que muchas veces te lo ha manifestado. Quiere manifestarte que se siente cómodo a tu lado. Si la situación entre ustedes no está yendo bien, buscará acercarse porque quiere reforzar el vínculo que tiene contigo.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Buscará tu atención. Quiere entablar una relación contigo que vaya más allá de la amistad y dejarte claro que te ama, pero no pareja. Quizá esto te abrume, pero no sería descabellado que también sintieras algo por él, porque sabes que es valioso y tienen muchas cualidades que te atrae. Lo que pasa es que quieres negarte una realidad porque temes arruinar la perfecta manera en la que ambos se llevan desde hace tiempo.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

No se siente seguro y esto hará que por estos días te exija y te reclame tu acercamiento a cierto amigo o allegado. Está siguiendo su intuición, cree que puede perderte porque sabe que hay algo que entre ustedes no está funcionando y que esa persona te lo puede dar. Va a querer acompañarte a donde pueda y aunque no te prohíba estar con ese amigo, sí le molestará mucho y la discusión estará servida, aunque tú sabes muy bien que es una historia que solo habita en sus miedos.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Llegará de nuevo a ti pidiendo perdón, arrepentido porque sabe que falló al no darte el lugar que mereces. Hará todo lo posible para que lo oigas, le des otra oportunidad, pero es demasiado tarde porque estas decidida a continuar soltera por todo el daño que te causó. Te buscará para conversar, estará desesperado porque quiere que lo escuches de nuevo. Es una decisión que debes analizar y cualquiera que tomes es la correcta. Tienes que darte tu puesto.