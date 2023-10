Lección viral: la respuesta de un anciano sobre su error de vida

A medida que las personas envejecen, ganan una perspectiva más amplia de las experiencias pasadas y aprenden de sus errores. Sin embargo, el pasado no se puede cambiar, y a veces, quedan como recuerdos que hacen lamentarse en la vejez.

Este es el caso de esta historia, la cual presentó el creador de contenido Sprouht en su cuenta @sprouht de TikTok. El tiktoker acostumbra a recorrer las calles entrevistando a desconocidos sobre temas de la vida para hacer reflexionar.

En esta ocasión, preguntó en Nueva York a un hombre de 77 años: “¿Cuál es el peor error que has cometido en la vida y de qué manera has aprendido una valiosa lección?”. El septuagenario le dio una respuesta de 30 segundos, pero a pesar de lo corta de su contestación, sus palabras resonaron fuerte en el corazón de millones de usuarios y se hicieron virales.

El hombre contestó que su peor error fue “trabajar un número incontable de horas cuando era más joven y no poder disfrutar plenamente de mis hijos cuando eran pequeños”. Contó que viajaba mucho por estar laborando y esto le impidió compartir con sus niños.

Sprouht sigue preguntándole y le interroga sobre qué cambiaría si pudiera retroceder el tiempo, a lo que el señor manifestó que trabajar menos y pasar más tiempo con su familia. Además, aconsejó: “Asegúrate de hacer lo que disfrutas. No te limites a tener un trabajo; busca la pasión en lo que haces”.

Impacto en las redes

Hasta la publicación de este espacio, el video con la entrevista al hombre de 77 años tenía más de 19 millones de reproducciones, más de 900 mil likes y casi cinco mil comentarios.

“Bueno, voy a enviar mi carta de renuncia a mi jefe ahora mismo; ya les contaré cómo me va”, “a veces pensamos que trabajamos para un futuro mejor para nuestros hijos, pero, ¿En realidad, qué es lo mejor para ellos?”, “la lección de vida que todos debemos entender”, “mi arrepentimiento fue no priorizarme. Dejé de lado todo lo que me representaba por seguir el amor”, “yo me di cuenta de eso joven, sin embargo y espero algún día dejar de trabajar para otro y empezar a vivir de lo que me gusta hacer”, fueron algunos de los comentarios.

Este video de Sprouht ha demostrado cómo las historias personales y las lecciones de vida pueden resonar profundamente en las redes sociales, generando conversaciones significativas y reflexiones compartidas entre una amplia audiencia.