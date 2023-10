El eclipse solar traerá el consejo de vida a cada signo del zodiaco que sienten que todo está mal

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Hay cosas simplemente no puedes cambiar y no debes desgastarte en buscarle una solución. No es fácil asimilar esto, pero si es importante intentarlo hasta lograrlo. Dará mucha calma tras la tormenta. Luego se convertirá en un hábito saludable para tu mente.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

No importa qué tanto hagas y las maneras, pues siempre te criticarán, por eso no se debe vivir en pro de satisfacer a todos. Contigo basta y sobra, y mientras tú te sientas bien y feliz con el resultado, las demás personas están sobrando.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

La felicidad es efímera, dura poco. Es el premio por superar las vicisitudes, el resto del tiempo se está calmada o en la lucha. Así que no se trata de estar en la constante búsqueda de la felicidad, sino de aceptar cada proceso de la vida como llegue a ti.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

La familia y las personas que amas merecen tu tiempo, mas no tu culpa por no estar a menudo con ellos. Por eso debes aprovechar cada segundo y asegurarte de que sea genuinamente sagrado y valorado para que quede en la memoria de ellos y la tuya.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Encerrada en casa, echada en tu cama no se solucionarán los rollos que tienes. Hay que enfrentarlos, buscarle solución, conversarlos, pero jamás ignorarlos porque sino siempre estarán allí, atormentándote. Si no puedes con ellos, es necesario que pases la página o lo delegues a otros.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Del 23 de agosto al 22 de septiembre que puede ayudarte, pero también dañarte. Así que ante ese momento en el que todo parece caerse, la mejor salida es aliviar la carga con una buena conversación con alguien de tu entera confianza y que esté dispuesta a escuchar y no señalarte.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Que el temor no te abrume. Cuando sientas que los pensamientos negativos llegan como balas en tu cabeza, recuerda todas aquellas veces que pudiste lograrlo, las estrategias que usaste para salir de ese lodo mental, y aférrate a ellos para espantar todo lo malo.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Nunca dejes de sonreír, enamórate de tu boca tu sonrisa, que este sea tu regalo cada mañana cuando despiertas y te ves al espejo porque eres bella, sin importar lo que opinen los demás. Tu sonrisa tiene mucho poder, siempre y cuando tú misma se lo des.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

La mente tiene muchísimo poder que se puede manifestar en el resto de tu cuerpo, así que no permitas que el miedo se apodere de cada rincón porque puedes empezar a ver cosas, personas y situaciones en donde no las hay,

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

La autocrítica siempre en buena, pero todo en exceso es dañino, incluso hasta el agua. Así que modera la forma y la frecuencia con la que te estás criticando porque puedes terminar por boicotearte y convertirte en tu peor enemiga.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Tu vida estará llena de tropiezos, porque de ellos es que debes de aprender. Son los que te enseñarán a ser cada día mejor, pues debes sacar todo lo positivo que tenga, sino estarás condenadas a repetirlo tantas veces como ignores su mensaje.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Siempre hay una persona que está dispuesta a ayudarte, pero tienes que aprender a aceptarla porque alejar a todos y sumirte en tu tragedia solo empeorará todo y no podrás ver soluciones, aunque estén frente a ti. Toma los consejos, escucha las palabras sabias de otros.