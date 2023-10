Suspenden a maestra de secundaria luego de descubrir su cuenta de OnlyFans

Esto es lo que gana una mujer que no es "famosa" en OnlyFans. Imagen Referencial

Aunque OnlyFans se ha vuelto una excelente fuente de ingresos para muchas personas, aún sigue siendo una ocupación altamente estigmatizada. Tal fue el caso de una profesora de preparatoria en Missouri, que fue suspendida luego de que los directivos del distrito se enteraran de que tiene una cuenta de OnlyFans.

La educadora se llama Brianna Coppage, de 28 años, y contó al St. Louis Post-Dispatch que no se sorprendió cuando los directivos de St. Clair High School, en el condado de Franklin, le pidieron que asistiera a una reunión el pasado 27 de septiembre para notificarle.

La profesora de inglés dijo que se unió al sitio web durante el verano para ayudar a solventar los gastos del hogar. “Siempre fue como si una nube se cerniera sobre mi cabeza; no sabía cuándo me descubrirían”, expresó Coppage al medio. “Luego, hace unas dos semanas, a mi esposo y a mí nos dijeron que la gente se estaba enterando. Entonces sabía que este día llegaría”.

Coppage mencionó que tuvo una reunión con dos administradores escolares y la confrontaron por publicar “contenido inapropiado en uno o más sitios de Internet”.

El superintendente Kyle Kruse aclaró en un comunicado que la escuela había contratado a un asesor legal para investigar si el contenido compartido en la cuenta de Coppage afectó su empleo en la escuela preparatoria. “Las medidas derivadas de la investigación se tomarán de acuerdo con la política de la junta y con la orientación del asesor legal”, declaró Kruse al Post-Dispatch.

La maestra compartió las cifras, en promedio, de lo que genera en el sitio web, detallando que hace entre US$8.000 y US$10.000 adicionales cada mes. Además de esto, tenía su salario anual de US$42.000 como maestra.

Según la profesora de inglés, eligió OnlyFans para publicar su contenido porque pensó que ofrecía cierto nivel de privacidad, ya que solo los suscriptores de pago pueden ver el material. Sin embargo, cree que un vídeo reciente que grabó junto a su marido y dos artistas populares del medio en St. Louis puede haberse difundido entre la gente de su comunidad.

“Existe la expectativa de que los profesores deben ser los líderes morales de los estudiantes, y no estoy en desacuerdo”, observó Coppage al Post-Dispatch. “Yo enseñaba el plan de estudios. Enseñaba a los estudiantes a leer y escribir, y no los guiaba según mis pensamientos o creencias. No puedo controlar lo que la gente piensa de mí”.