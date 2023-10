La primera quincena de octubre traerá un golpe de suerte en el trabajo para 4 signos

Las dos primeras semanas de octubre estarán marcadas por tres eventos astronómicos: la conjunción lunar con Júpiter, la luna en cuarto menguante y el eclipse anular del sol, que influirá en la suerte laboral para los signos de Aries, Tauro, Virgo y Escorpio, pues habrá oportunidad para destacarse y ganarse la confianza de los jefes, contar con la amabilidad de los compañeros y conseguir un empleo en el que podrán hacer carrera.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Con trabajo: Has avanzado mucho en tu puesto, te has ganado la confianza de personas muy importantes y esto te dará un plus durante estos días, porque es posible que quedes a cargo del negocio, algo que no han hecho con ningún otro empleado.

Sin trabajo: Una amiga, quien tiene en cuenta tu situación, serán quien te alerte sobre un empleo que busca a alguien con tus cualidad y experiencia. No tardes y postula lo más pronto que puedas, porque tienes gran oportunidad de quedar seleccionada.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Con trabajo: Tendrás una buena racha en estas dos primeras semanas, al punto de que serás la empleada del mes. Eso sí tendrás que trabajar duro para la segunda quincena, porque tus compañeros te darán la pelea, aunque ya tú le llevarás una clara ventaja.

Sin trabajo: La forma en cómo resolverías cierto problema será la puerta de entrada a esa empresa a la estás postulando, pues necesitan personas resolutivas y esa es una de tus fortalezas. Acabarás el 2023 muy bien en material laboral.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Con trabajo: El ambiente laboral será de solidaridad. Se vivirá cierta situación en la que verás los corazones de tus compañeros y entenderás que son leales. Además, colaborarán para que todo salga perfectamente, porque la meta es que todos ganen.

Sin trabajo: Te ofrecerán un puesto acorde a tu oficio o profesión, pero el salario estará por debajo de lo que aspiras o lo que mereces por tus conocimientos. Sin embargo, es una buena oportunidad porque aquí podrás ganar mucho más y llegar a lo que deseas. Demuéstrales que vales cada centavo.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Con trabajo: Habrá una tarea que no sabrás manejar muy bien, pero contarás con la ayuda de uno de tus colegas, quien te compartirá lo que sabe y salvará de fracasar en esta responsabilidad. Su humildad te tocará la fibra, porque jamás esperarás recibir algo de su parte.

Sin trabajo: Aunque no consigas empleo fijo para estos días, sí tendrás la oportunidad de sacar dinero donde otros ven basura o desecho. Lograrás reunir gran cantidad de dinero suficiente para cubrir tus necesidades y continuar, pero ahora más tranquila, en la búsqueda de trabajo.