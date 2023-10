Octubre y la luna cuarto menguante llega con el consejo que cambiará la vida de 5 signos

El 2023 entró en el último trimestre del año, y se vienen para este mes de octubre importantes eventos astronómicos que influirán en la suerte de los signos, como el último cuarto de la Luna: menguante, para este viernes 6 de octubre, y estará bajo la constelación de Cáncer, trayendo buenas noticias.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Trabaja en lo que te haga feliz. El dinero llegará a tus manos de una forma muy rápida y fácil, pero no será porque inviertas en un negocio que te ofrezca esto, sino porque será fruto de tu trabajo. Si estás desempeñándote en un área donde te sientes muy bien, que te dé placer lo que haces, te llena de felicidad, pues la prosperidad será tu fiel compañera y se manifestará incrementando las finanzas.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

No le temas a las responsabilidades en el amor. Se vienen grandes compromisos en materia del amor. Es posible que si estás en una relación estable, ambos decidan dar un paso más grande y mudarse juntos, o agrandar la familia con la llegada de un bebé o una mascota. Lo cierto es que actualmente tendrán las condiciones ideales para que piensen en concretar más planes a largo plazo y que resulten prósperos.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Escoge bien a contar tus victorias. Tendrás la compañía de alguien muy especial en estos momentos que tanto lo necesitas, porque deseas compartir con otros tus logros, con una persona que realmente se emocione genuinamente por lo que has alcanzado. Es un regalo que la vida te dará ante la soledad que has tenido en los últimos años. Esa persona siempre te dio fuerza y creyó en ti.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Siempre hazle caso a tu “razón”. No desestimes lo que tu intuición ya no sabe cómo decirte para que la tomes en cuenta. Hay una gran verdad frente a ti que te ha hará sentir libre, te dará eso por lo que tanto oraste, pero serás tú quien deba dar el paso final para que se concrete. Toma riesgos, comunica lo que sientes y date la oportunidad de vivir algunas experiencias, aunque te dé temor ejecutarlas. Verás buenos cambios.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

No tienes el control del destino. Ese trabajo será tuyo. No es cuando tú lo desees, sino cuando las condiciones estén dadas y eso será esta semana. No desistas, sigue esperanzada en que esto será para ti porque en el destino está escrito que llegó la hora de que tengas otros rumbo en tus días y comenzará con el empleo, donde encontrarás el balance perfecto que has buscado por mucho tiempo.