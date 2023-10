Mujer de 37 años llora al ser rechazada por su cita de Tinder y se hace viral: “Me dijo que parecía mayor”

Una mujer se volvió viral a través de las redes sociales luego que revelara la mala experiencia que vivió tras juntarse con un hombre en una cita tras conocerlo a través de la aplicación Tinder. En ese sentido, fue con toda la expectativa al encuentro, pero nada resultó bien.

Mujer se vuelve viral tras revelar su mala experiencia con su cita de Tinder

Con lágrimas en los ojos, la mujer se volvió viral en redes sociales al revelar a través de TikTok la mala experiencia que vivió en la cita.

“Fui a la cita de Tinder y me dijo que parecía mayor. Me da miedo seguir teniendo citas, los 37 son el fin de mí. No hay vida después de los 37″, escribió en el video.

El registro sumó más de 6 millones de reproducciones en TikTok, en donde los usuarios le enviaron mensajes de aliento tras lo ocurrido.

“Es mejor sola que mal acompañada niña bonita. Ya llegará, ten fe y paciencia”, “sos hermosa y joven, que más quieres? el amor llega, no se lo busca”, “tu no necesitas Tinder, necesitas enamorarte de ti y veras que pronto llegara alguien que te ame como una reina” y “No deberías dejar que las palabras de un desconocido te afecten tanto. Ese poder no debes dárselo a nadie”, fueron parte de los comentarios.