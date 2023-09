Horóscopo de hoy: nuevas oportunidades este jueves 28 de septiembre para cada signo del zodiaco

Aries

Todo sale muy bien en el plano profesional, pero debes hacer algunos ajustes para lograr que los negocios produzcan aún más. Van a surgir tensiones que demorarán tus proyectos, pero, como siempre, sabrás superarlos. En el amor, no dejes pasar la oportunidad de salir con esa persona que te ha insistido tanto. Te llevarás una grata sorpresa.

Tauro

Tolerancia y mucha paciencia son las claves para sobrellevar a un equipo de trabajo conflictivo. Tu eres la autoridad y debes ayudarlos a controlarse. En el amor, las cosas van muy bien en tu relación, pero le hace falta esa chispa maravillosa que es la pasión. Si sientes que la relación parece ir a ningún lado revisa tu situación.

Géminis

Tienes que centrarte más en el trabajo para que puedas lograr los objetivos que te trazaste a corto plazo. No dejes que otros te roben tus ideas. En el amor, ya deja atrás el daño que te hicieron y no te cierres a una nueva relación. Tu estado anímico estará fluctuante durante este período. Trata de relajarte y darle importancia solo a las cosas que lo merecen.

Cáncer

Nuevas oportunidades se te presentan en el camino para que evalúes y tomes una decisión. Necesitas mejorar tu economía. Así que necesitarás buscar aliados entre tus colegas para que se sumen a tus proyectos. En el amor, no permitas que tu actitud negativa afecte también tu relación que es estable. Sé prudente con tus palabras.

Leo

El estrés y el cansancio están generando problemas de salud, pero tienes que darle un parado a esa situación porque al final del camino eres tú la perjudicada. En el amor, tienes el apoyo de tu pareja para tomar decisiones con respecto a tu vida profesional. No descuides ningún aspecto referente a tu salud y controla más lo que ingieres.

Virgo

Tienes carisma, inteligencia, buena presencia y además una experiencia que te hacen merecedora de ese ascenso. Sé realista a la hora de fijar las metas en lo laboral y no plantees objetivos que sabes que te serán imposibles de alcanzar. En el amor, estás en un momento maravilloso con tu pareja, aprovéchenlo para estar juntos, para planificar encuentros o hacer un viaje. Les irá muy bien.

Libra

Es momento de tomar en cuenta que tu salud se ve afectada por el exceso de trabajo. Busca una conversación con tus superiores para hablar de unos días de permiso y que puedas acudir al médico y hazlo pronto. En el amor, la familia y tu pareja están para apoyarte en estos momentos. Las cosas van a cambiar poco a poco. Una actividad con la compañía de tu pareja, te llevará a cambiar de rutina.

Escorpio

Buenos resultados has obtenidos con las estrategias que planteaste, así que esfuérzate más y lograrás culminar ese proyecto. El estudio y la lectura serán dos opciones interesantes para ti. En el amor, pon los puntos claros con la persona con la que estás saliendo, si quiere algo serio o esto es un juego nada más. Tienes que trabajar el merecimiento y eso es uno de los elementos a resolver.

Sagitario

Cambios inesperados te esperan en el plano profesional, pero para bien. No te desesperes ni temas a lo que viene, por el contrario, recíbelo con actitud positiva. En el amor, busca el momento oportuno para dejar clara algunas diferencias que tienes con la familia. Estar en esa situación de conflicto no es sano para nadie.

Capricornio

No dejes que otros te roben tus ideas y estrategias. Mantén en secreto lo que vas a proponer para que seas tú quien brille y no los demás por el trabajo que tanto esfuerzo te ha costado sacar. En el amor, descubrirás la infidelidad de tu pareja y esa será la prueba para entender que esta relación no puede continuar. Pasarás un tiempo emocionalmente decaída.

Acuario

Tienes que planificarte mejor porque estás perdiendo mucho tiempo en el trabajo en cosas que no están produciendo y que tienen tu economía en crisis. Piensa en nuevas estrategias. En el amor, tu vida social está afectada por la rutina. Es hora de movilizarte, aceptar invitaciones y disfrutar de la vida.

Piscis

Se están generando algunos conflictos en tu trabajo que te tienen angustiada. Pasa la página y enfócate en buscar la solución para que el dinero fluya y tu economía mejore. En el amor, deja los celos y disfruta de esa persona especial que tienes a tu lado sin desconfianzas y preocupaciones.