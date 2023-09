Mujer destruye su casa para no entregársela a la familia de su exesposo

Una mujer se volvió viral durante las últimas horas a través de las redes sociales luego que se revelara que destruyó su casa para no entregársela a la familia de su exesposo, luego que se desarrollara un conflicto con la propiedad, la cual estaba construida en un terreno que pertenece al padre de su exmarido.

Mujer derrumba casa para no entregársela a familia de su expareja

La mujer, identificada como Yumiko, reveló que se divorció de su esposo luego que el hombre se fuera con otra.

Tras esto, el padre del hombre la demandó a ella para quedarse con la casa que ella había ayudado a construir con mucho esfuerzo.

Pese a que ella batalló en la justicia para no perderla, terminó perdiendo, por lo que tenía que desalojarla. Ante esto, decidió que algo tenía que hacer.

“El papá de mis hijos se fue con una mujer casada, mantiene dos hijos y actualmente tiene dos hijos más. Yo tengo documentos en la comisaría, que él se retira voluntariamente, yo no lo he echado”, expresó ella.

Y al ver que ya nada podía hacer para quedarse con su hogar, decidió demoler la casa para que la familia de su exesposo no pudiera beneficiarse.

“A mí me ha costado esfuerzo, me he privado de muchas cosas, incluso a mis hijos. Nosotros hemos pasado un montón de cosas desde que el señor nos abandonó. Tengo que ser fuerte ahora por mis hijos. Nos desalojan porque a mí me está pidiendo el terreno, pero no la edificación, porque eso yo lo he hecho, me ha costado. Ahí está su terreno, la casa no”, afirmó la mujer.

Finalmente, hace unos días la mujer demolió por completo la casa localizada en Chancay en Perú, y el hecho apareció en las noticias, por lo que el caso se volvió viral en redes sociales.