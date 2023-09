De broma a realidad: Despidieron a obreros por publicar un video cantando ‘El jefe’ de Shakira

‘El jefe’ es una de los estrenos musicales más recientes de Shakira, donde le sigue lanzando pullas no solo a su ex pareja sino ahora a su ex suegro por las condiciones laborales en las que tenían a una de sus trabajadoras domésticas.

Dicha canción como es costumbre, se volvió tendencia en TikTok, donde se replica la coreografía de la canción, y de paso algunos internautas han aprovechado para hacer contenido de humor e indirecta hacia sus jefes que no los tratan en condiciones laborales dignas. Pese a que muchos no les ha afectado personalmente hacer dicho ‘trend’, a otros parece que la bromita sí les salió cara.

Ese fue el caso de la cuenta de tiktok ‘lospanas8915′, quienes decidieron sumarse a la tendencia en dicha red social y hacer los pasos al rito de la canción. Lo que no esperaban era que su video fuera tendencia, siendo uno de los más vistos sobre el tema. Días después los mismos participantes del video aparecieron comentando lo sucedido tras ser virales “Este video se viralizó tanto que nosotros no pensamos que iba a influenciar tanto que llegó hasta los patrones y nos ha afectado mucho (...) porque nos desemplearon a los tres”, comentaron.

Además, los obreros le pidieron ayuda a sus seguidores para conseguir trabajo nuevamente. Por supuesto, los comentarios jocosos no se hicieron esperar “Si él jefe actuó así es porque es verdad jajaja la clase de jefe que tenían”, “Órale el jefe no aguanta ni una bromita”, “No se preocupen Shakira los va a contratar como sus bailarines”.

Por ahora, los tres obreros siguen reaccionando y bailando la canción de ‘El jefe’ con la esperanza de poder encontrar un trabajo prontamente.