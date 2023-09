La Luna de la cosecha traerá fortuna y paz para 5 signos el 1, 2 y 3 de octubre

La Luna de la cosecha llegará este 29 de septiembre a las 9:57 de la noche en México para potenciar la suerte y la paz de los signos de Tauro, Géminis, Cáncer, Virgo y Capricornio, ya que este momento será especial porque el satélite natural estará en apogeo y significa que será percibida de mayor tamaño desde la Tierra, originando la última superluna del año, conocida como de la cosecha, porque en siglos anteriores, iniciaba este periodo de la agricultura.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Llegó la hora de que pongas todas tus energías en eso que tanto que deseas porque el cosmos conspirará a tu favor en los próximos días y te pondrá en bandeja de plata todo lo que necesitas para materializarlo. Esto es una recompensa al esfuerzo que has hecho en los últimos meses para que las personas que amas estén bien. Ahora será tu turno de recibir lo bueno del universo.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Los cuidados de tu cuerpo deben ser prioridad durante estos días porque lo necesita, te está enviando muchas señales, pero estás empeñada en ignorarlas. Si deseas que tu máquina siga teniendo todo el poder de estos últimos años, debes darle mantenimiento. Presta atención a tu salud mental porque pudiera estar influyendo en el resto del cuerpo. Lograrás estar en paz contigo, a pesar de todo.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Un evento durante este fin de semana te hará dar cuenta que has maduro en un aspecto muy importante de tu vida, y te sentirás orgullosa de todo el avance que has tenido tras la derrota que sufriste en el pasado. Pasa tu conocimiento y sabias palabras a quienes ahora necesitan de tu para que los guíes en el camino de la espiritualidad. No te subestimes. Conocerás a alguien trascendental.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Un hombre te hará dudar, te pondrá a prueba porque desea conocer qué tan fuerte eres, eso te molestará, pero lo mejor de todo es que lo pondrás en su lugar con frases contundentes, logrando mantener el balance que tanto te costó conseguir. Tendrás en reconocimiento de muchos que nunca se atrevieron a fijarle un límite y esto te dará más poder.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

El azar estará de tu lado, así que no dudes en tentar la suerte con una rifa, sorteo o concurso porque el número ganador lo tienes y te llevarás a casa el premio. Solo debes ponerle mucha fe a ese momento, al elegir los números porque allí radica la verdad de todo. Tu mente atrae a ti las buenas y malas vibras, ¿con cuál quieres quedarte para tus días?