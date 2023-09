5 signos recibirán un golpe de suerte desde el 30 de septiembre por la Luna de la cosecha

A las 9:57 de este viernes 29 de septiembre, el cielo de México se iluminará con el resplandor de la Luna de cosecha, el nombre con el que se le conoce al satélite natural en su máxima fase durante este mes que se le conoce como Luna de la cosecha porque es la primer del otoño, cuando se cosecha todo lo que se cultivó durante la primavera.

Además, será la última superluna del año porque estará en apogeo, lo que hará que sea percibida de un mayor tamaño al regular. Tres planetas la acompañarán: Saturno, Júpiter y Mercurio, lo que dará suerte a Aries, Leo, Libra, Sagitario y a Acuario.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Empezarás a asimilar y a sacar las enseñanzas que te dejó ese episodio que te causó tanto dolor. Pasarás la página y ver que el futuro inmediato no es tan pésimo como lo has pensado. Tu red de apoyo te seguirá sosteniendo y dando todo el apoyo que necesitas, solo debes seguir motivándote y dándote fuerzas para no desmayar porque pronto saldrás de todo esto.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Ese trabajo será para ti, por fin comenzarás a brillar como siempre has querido, y será porque has cultivado por mucho tiempo. Te sorprenderás por el nivel que alcanzarás antes de que termine el año y podrás concretar algunas metas que te trazaste a inicios del 2023, también llenarás de satisfacción a tus padres y seres queridos, ya que eres ejemplo de lucha y disciplina.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Deja que tu voz interior te guíe en los próximos días porque te llevará hasta las oportunidades que necesitas para ser reconocida de la manera que esperas. Es posible que te de un poco de miedo arriesgarte, porque piensas en quienes dependen de ti, pero serán ellos quienes te impulsarán a lanzarte y conseguir eso tan anhelado.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Crees que todo está perdido, incluso has atentado contra tu propia autoestima, pero aún así hallarás a alguien que verá toda la belleza interior que hay en ti, encontrarás el amor en el lugar que menos esperas, de la manera más sorprendente. Aunque será necesario que pongas de tu parte y no construyas murallas que impidan ver lo grandiosa que eres.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Se presentará la oportunidad descansar como lo mereces porque tienes mucho tiempo pensando en los demás, lo que necesitan, menos en tu propio bienestar y serán ellos quienes confabulen para regalarte un espectacular día de relax. Solo déjate consentir, no le quites la voluntad a los demás, pues sabes bien que lo necesitas. Esto te revitalizará y dará las energías que requieres para continuar.