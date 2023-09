La Lluvia de meteoros diurna sorprenderá a cada signo del zodiaco a partir del 28 de septiembre

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Podrás hacer grandiosos planes para un futuro cercano y aferrarte a ellos porque tendrás un estupendo porvenir. No permitas que comentarios negativos que hagan dudar de tus metas y sobre todo de tus capacidades para conseguirlas en corto tiempo.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Estarás envuelta en un lío de pareja porque querer brindar ayuda a una de las partes. Hasta tu reputación se verá afectada, ya que se dirán muchas cosas de ti que son complemente falsas y es precisamente ahí cuando reconocerás quiénes son tus verdaderos amigos.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Pasarás por un momento crítico de dinero, pero sentirás las caricias sublime de la vida cuando halles dinero en el calle. Será la ayuda celestial que tanto necesitarás. Pudieras sentirte mal porque te pondrás en el lugar de la otra persona, pero será una oportunidad para que más adelante hagas un gran favor.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Si lo dices lo piensas durante estos días no podrás hacerlo más adelante y vas a tener que tragarte cada una de tus palabras cuando quieras quejarte. Puedes expresarte, pero no dejes que la emoción tome el control, por el contrario, usa la razón y la empatía.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

No tendrás más salida que endeudarte para solventar un problema de última hora que se presentará con uno de tus familiares. Trata de pagar esa deuda pronto, en cuanto puedas, porque puede traerte serios conflictos con unas personas violentas.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Se avecinan tiempos difíciles en el amor, porque habrá muchas peleas por situaciones que se vivieron en el pasado y que jamás se cerraron. Ahora vuelven para causar mucho daño. Tendrás dos opciones: arreglarlo, pero quedará una gran herida; o salir de ahí y empezar tu vida sola.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Presta atención a tu salud, porque últimamente esos dolores de cabeza te están indicando que debes parar de pensar, que es necesario una pausa para que te relajes y que delegar responsabilidades tiene que estar entre la solución a tus problemas.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

En el trabajo tendrás unos días estupendos, que estarán acompañados de unas buenas y productiva conversaciones y reuniones en las que expondrás tu punto de vista y serán bien acogida por tus colegas. Tus estrategias tendrán resultados positivos en corto tiempo.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Descubrirás una mentira, que te han estado viendo la cara de tonta todo este tiempo y brotará la fiera que habita en ti y todo empeorará. Cuida tus palabras porque lo vital desde ese mismo instante será preservar tu imagen, que el mundo se entere quién es el verdadero mentiroso.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Vas a tener que ocuparte más en lo que te interesar y dejar de estar soñando despierta. Actúa, porque estás en el mejor momento de tus últimos años y no puedes darte el lujo de perder el tiempo. Intenta hacer todo lo que quieras, que si no funcionan no te quedarás con la incertidumbre.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Emprenderás de forma sorpresiva, pues se te dará una oportunidad para que vendas algunas cosas y verás que tendrán mucha demanda. Descubrirás un púbico que no está cautivo y ahora ellos serán tuyos. Te entusiasmarás mucho y trabajarás para eso.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Estás dejando todo de lado porque tienes miedo de creer en ti, de ver y apreciar tu potencial. Si tantas personas te lo dicen no es porque quieren hacerte un cumplido, sino, todo es real. Ellos si validan lo que haces con mucho esmero.