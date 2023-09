La luna cuarto creciente dará un golpe de suerte en el dinero y el trabajo a 4 signos

Bajo el signo de Sagitario, este 22 de septiembre la Luna llegará a su fase cuarto creciente, lo que permitirá que los signos Aries, Cáncer, Libra y Capricornio tengan la suerte de su lado y lo positivo llegue a su vida laboral y económica.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Dinero: Aprovecha los buenos momentos financieros que estás viviendo porque todo es un ciclo. Ahorra, invierte, salda deudas y ponte al día con documentos porque lo necesitarás cuando llegue el momento de las “vacas flacas”. Esta excelente racha durará por unas cuantas semanas más y te lloverán más oportunidades.

Trabajo: Las buenas noticias te llegarán antes de que termine la semana. Tienes es perfil del cargo que está vacante y hasta ahora ninguno de los entrevistados ha dado la talla como tú. Así que ese puesto será tuyo. Comenzarás la semana en uno lugar de trabajo y lo mejor de todo es que serán muy bien remunerada, lo que te permitirá concretar de planes.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Dinero: Muchos aspectos de tu vida van a mejor tras la llegada de la luna creciente porque te darán algunas oportunidades para que demuestres tu talento y esto te generará un dinero extra bastante significativo, por lo que no deberás deslumbrarte por lo que entre a tu cuenta bancaria, sino organizarte. Tendrás estabilidad económica y emocional.

Trabajo: El trabajo en equipo te pondrá a ti y al resto de tus compañeros en el punto de atención porque las cosas que están haciendo les dará muy buenos resultados y serán premiados por esto. Hace un buen grupo, especialmente, porque cada quien sabe cuáles son sus fortalezas y cómo puedes usar para el bien común.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Dinero: Ese pago de la deuda que estás esperando desde el año pasado por fin se dará. Ahora sí tendrás los pesos en tus manos y aunque se te vaya pagando las deudas, lo especial es que ya no tendrás más dolores de cabeza por el cobro constante con el que te asedian. Recuerda dejar algo para ti y los asuntos cotidianos de tu hogar.

Trabajo: Aunque el trabajo no será tuyo, una buena amiga te tenderá la mano al ofrecerte que la ayudes en su negocio. No será la cantidad de dinero que esperas, pero sí te facilitará muchas cosas. Ella lo hará porque sabe la dificultad que estás atravesando. No puede darte más, pues ella está consciente que lo que harás tiene un costo más elevado.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Dinero: Un familia, una mujer muy cercana a ti te quiere ayudar, te lo ha propuesto insistentemente, pero por orgullo te has negado, pero debes dejar eso de lado y aceptarla, porque sabes muy bien que lo necesitas. Además, también sabes que jamás te lo sacará en cara, porque te ama y eso no forma parte de sus valores y principios.

Trabajo: Vas a tener que salir del confort si deseas que tu vida laboral mejore. Postula a otros cargos fuera de tu ciudad y atrévete a experimentar en otros horizontes. Así te darás cuenta que eres excelente, más de lo que piensas y por eso crecerás rápido dentro de la organización.