La lluvia de estrellas que brilla en septiembre trae golpe de suerte en el trabajo a 3 signos del 19 al 22

Septiembre ha sido un mes de movimientos astronómicos inesperados, desde halo solar hasta el cometa Nishimura nos ha brindado un espectáculo de luz en el cielo en apenas 3 semanas.

La lluvia de estrellas también ha sido parte de este cielo iluminado y brillante que nos prepara para el equinoccio de otoño.

Desde el 5 hasta el 21 de septiembre veremos un espectáculo celestial, la lluvia de estrellas que derrocha energía positiva en todo su esplendor.

Géminis, Capricornio y Acuario son los 3 signos que recibirán esa carga positiva de amor y prosperidad, que sentirán que en sus trabajos ocurre un movimiento que los ayudará a avanzar y a obtener reconocimiento.

Géminis

Un aumento significativo de tus ingresos llegará para equilibrar tu economía ¿El motivo? El gran esfuerzo que le pusiste a varios proyectos y la determinación para tomar decisiones que lograron que arrancarás y alcanzarás los retos que te pusieron por delante. Recibirás un dinero que te ayudará a solventar algunas deudas y a guardar para el futuro. Si tu comunicación es fluida y respetuosa, lograrás resolver esas diferencias que no deja que tu relación de pareja avance.

Capricornio

En términos financiero, la dedicación y el esfuerzo que le pusiste a tus negocios lograron que tu economía tenga el equilibrio que tanto esperabas. No pierdas el foco del trabajo que estás haciendo para que sigas mejorando en lo profesional y logres ese ascenso por el que estás luchando. No dejes los estudios, no te detengas en lo que haces y aprovecha las oportunidades al máximo. Si a veces te sientes ahogada porque estás sola, busca en tu familia el apoyo. Esto es solo una etapa que vas a superar.

Acuario

Las ideas fluyen en tu cabeza, pero debes ponerlas a funcionar para que puedas recibir el reconocimiento y el dinero que estás esperando. No permitas que las habladurías o los chismes en tu trabajo te impidan seguir adelante. Ignora todo eso y avanza con firmeza y determinación para alcanzar la prosperidad. Conflictos hay en todas las familias, pero depende de ti y de tu comprensión y paciencia que todo mejore y puedan lograr la armonía y la paz mental que mereces.