¿Qué te depara la semana según la numerología?

Si quieres saber cómo te irá esta semana, la numerología te puede ayudar a resolver conflictos, lograr el amor, el éxito y la prosperidad de acuerdo al número por tu fecha de nacimiento.

El número se logra sumando los dígitos del día, mes y año de nacimiento. Si al hacerlo se obtiene un número superior al 9, se debe simplificar nuevamente hasta que se obtenga un número del 1 al 9.

La operación siempre es la siguiente: Número del día + número del mes + el año de nacimiento reducido en 2 dígitos.

Por ejemplo, si naciste el 12/10/1972, debes hacer la siguiente operación:

12+10+(1+9+7+2 =). Entonces la operación es: 12+10+19= 41.

Luego ese ‘41′ se debe volver a simplificar, sumando cada uno de sus dígitos. Es decir 4+1= 5.

La predicción de la semana según tu número

Atrévete a conocer lo que te depara esta semana, según el número de la sumatoria de tu fecha de nacimiento.

1

Tienes que estar alerta esta semana y no dejar a un lado las oportunidades que se te presenten porque de ello depende que puedas incrementar tu economía y salir de algunos compromisos que te generan angustia. Tu carácter puede traerte algunos problemas, así que bájale al tono para que se te abran los caminos.

2

Se te presenta la oportunidad de un viaje que no sólo te ayudará a liberarte de todo el estrés que tienes encima, también te ayudará a resolver algunos problemas por una reunión que sostendrás con alguien que te pondrá la solución en tus manos.

3

Si quieres que las cosas marchen bien en lo profesional y personal, debes poner de tu parte porque en momentos de crisis lo mejor es llevar las cosas con calma y paciencia. No te presiones con exceso de trabajo, las cosas salen a su tiempo y en cuanto a tu relación, deja los celos y evita confrontaciones por terceras personas.

4

Es una semana para concretar los negocios y así recoger los frutos para que tu economía se incremente. Jamás le demuestres a nadie que estás necesitada, por el contrario, esfuérzate en resolverlo todo en el tiempo que sea necesario. Esta es solo una racha que va a pasar.

5

Los negocios y el trabajo están saliendo muy bien en los últimos días y las finanzas van en ascenso, así que aprovecha este momento para ahorrar o para invertir algo de las ganancias en un emprendimiento que te permita independizarte. Tienes todo a tu favor para lograrlo.

6

Los problemas laborales no pueden condicionar tu vida personal. Cumple tus horarios, resuelve los conflictos, pero no te lleves esos problemas a tu casa. Tu relación familiar está tambaleando porque no sacas el tiempo suficiente para dedicárselo a ellos, así que es el momento de cambiar tu rutina para que esto no te genere más estrés del que ya tienes.

7

No te rindas ante los obstáculos que te presentan en estos momentos, vence el miedo y con valentía ponle ganas y sal de esa situación. La familia y tu pareja te lo van a agradecer porque están preocupados por tu salud y eso se debe a los conflictos que no te dejan estar tranquila. Trata de negociar esos días de descanso porque eso te ayudará a equilibrarte emocionalmente.

8

Éxito y prosperidad es lo que llega a tu vida tras alcanzar una meta que te habías propuesto hace mucho tiempo. Trabajaste el merecimiento, tienes toda la energía y positiva y eso te trajo hasta este momento de paz, armonía y tranquilidad que tanto necesitabas. No pierdas el foco y sigue avanzando.

9

Deja los excesos a un lado y eso tiene que ver con el plano profesional. Si sientes que te esfuerza y no logras las cosas como tú quieres, toma una pausa y reflexiona. Tu familia exige mucho de ti, pero debes hacerles entender que a veces no puedes con tanta responsabilidad y que hay que delegar en otros miembros que ayuden a resolver cualquier conflicto. Cuidado con tu salud, visita a un médico para evitar contratiempos.