Los 5 signos que evitan las relaciones serias y romperán tu corazón

En el horóscopo hay algunos signos que adoran su libertad, su intensidad y el coqueteo constante por eso no les gusta comprometerse a largo plazo con alguien, al menos que tengan sus mismos intereses, por tal motivo, los nacidos en Aries, Géminis, Virgo, Escorpio y Sagitario suelen tener más relaciones pasajeras. Así que, si estás buscando algo serio, piénsalo antes de estar con alguno de ellos.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Muchos de los nacidos bajo este signo se enamoran en un abrir y cerrar de ojos, se deslumbran por alguien y luchan por tenerlo, por estar con él, pero una vez que la relación comienza a tomar un giro mucho más formal, que el compromiso se comienza fortalecer, llega la desilusión. Buscará el mínimo defecto como pretexto para huir, porque el desinterés les llega con la misma facilidad con a que se enamoran. Además, que durante mientras dure el noviazgo, los celos serán el pan de cada día.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Ellos adoran mucho su libertad. Son grandes amantes, detallistas y entregados. También intensos y es aquí donde empieza a tornarse complicada la relación porque no permiten que fijen límites que interfieran con su sensación de autonomía. A esto se le suma que no soportan la rutina y cuando ven que todo se repite una y otra vez, que no hay un mínimo de aventura o chispa como al inicio del enamoramiento, todo se esfuma y ellos te partirán el corazón al dejar dar por finalizada la unión.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Con los virgo se agobian por todo y nada, por eso que entablar un romance con ellos puede ser bastante complicado si el fin último es “casarlos”. Huyen, prefieren evadir los problemas que enfrentarlos y esto es una de los principales motivos de discusiones con sus parejas. En cuanto a su vida sexual son exigentes y atrevidos, pero suelen buscarse parejas más conservadoras lo que termina en un choque de intereses.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Ellos son muy pasionales, se entregan por completo, no tienen rollos con eso a menos que vean que su pareja no hace lo mismo, pues desean que la entrega sea en la misma medida y cuando notan que no es, se decepcionan fácilmente. A esto se le suma que al inicio son muy cariñosos, pero después muestran su lado más perverso e inseguro a través de los celos, por eso pocas veces tienen una relación seria o de larga data.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Salir con un sagitario significa asumir con frecuencia el rol de animadora porque pierden en interés muy rápido, por eso prefieren noviazgos cortos donde la pasen bien, sin mucho compromiso y sobre que el coqueteo sea intenso y atrevido. No les gusta que los atosiguen, que quieran imponerles ataduras. Ellos son prefieren las amistades con derecho, porque así no tienen que estar rindiendo explicaciones e igual se divierten.