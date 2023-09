El halo solar traerá abundancia y prosperidad a estos signos antes del 20 de septiembre

Los efectos astrológicos que el halo solar que deslumbró a México la semana pasada seguirán influyendo los signos zodiacales hasta este 20 de septiembre. El pasado 4 de septiembre el cielo de la capital azteca dejó a todos atónicos cuando un anillo multicolor rodeó el sol en las primeras horas de la mañana. Se trató de un halo.

Esto es un fenómeno meteorológico que ocurre “la interacción de partículas de agua congelada en la atmósfera”, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), en un artículo publicado en National Geographic. Esto influyó en las nacidas en los años del Tigre, Conejo, Caballo, Mono y Perro.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Estás haciendo muy bien las asignaciones que tienes, por lo que te destacarás del resto de tus compañeros y serás recompensada con dinero que no está en tus planes y que te ayudará a saldar una deudas que te atormentan desde hace un par de meses. Sigue mostrando tus capacidades porque podrían llevarte a un gran ascenso.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Eres una mujer precavida, que no le gusta improvisar ni dejar todo al azar, pero te aventurarás a hacer algo que en otras ocasiones no te atrevías. Será una “locura”, pero te saldrá muy bien y te quedará el gustico, pero no es algo que puedes repetir las veces que quieres. Gózate este momento y llénate de mucha energía porque la necesitarás para después del 21 de septiembre.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Tu vida dará un giro inesperado que te dejará analizando todo, porque no tendrás tiempo para hacerlo previamente. Es la única forma de que puedas arriesgarte a tomar decisiones importantes sin pensar mucho. Es probable que este cambio no te guste en un principio, aunque luego te adaptarás muy bien, mejor de lo que tú misma esperas.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Tendrás una racha imbatible de buenas decisiones, que traerán fortuna y abundancia a tus días. Simplemente será un efecto que todo lo que has sacrificado por el bienestar de otros, esa ayuda que has prestado para que los demás consigan el éxito, pese a que tú estés relegada. Ese sacrificio y altruismo puro será recompensando.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Tienes algo que muchos desean: una amiga incondicional y es por esto que has valorado mucho el vínculo que las mantiene unidas desde hace años, esa hermandad incondicional a pesar de la distancia y el tiempo. Estos días son excelentes para que conversen de nuevo, se pongan al día con la vida d la otra, y revitalicen su relación.