La luna nueva traerá buenas noticias para este 14, 15, 16 y 17 de septiembre

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

La tranquilidad y la calma llegan de nuevo a tu vida para que puedas sentarte a planificar cómo deseas que sean estos tres meses y medio que le restan al año. Te pondrás algunos retos que cumplirás antes de que acabe el 2023.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Te quedarás con el trabajo por el que estás luchando con tu competencia. Estás consciente que no la tienes fácil, pero tu personalidad jugará un papel fundamental para que te ingreses a la planilla de esa empresa que tanto te gusta.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Te darás cuenta que ya has superado un trauma que por muchos te impidió seguir adelante en algunos aspectos de tu vida, pero ahora que nuevamente te enfrentas a eso descubrirás que puedes continuar sin culpas, rencores, dolor y miedo.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Dirás adiós a un amante. Será un sacrificio, pero sabes que esa relación no tiene un final feliz y que muchas personas saldrían perdiendo, así que decidirás dar un paso al costado y con esta decisión te quitarás muchas preocupaciones y tu vida fluirá mejor.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Te llegará la oportunidad para que compres una vivienda o la alquiles con opción a compra. Será una oportunidad en ensueño. Todo se dará para vivas en ese lugar. Así no te autosabotees, cree que lo lograrás y será así. Apóyate en tus seres queridos.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Eres muy organizada y con esto lograrás un paso muy importante para cambiar el estatus que tienes en este momento. Será todo para mejor, estarás dentro de todos los plazos y lograrás tener el documento que necesitas para que tu vida se más próspera.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Te sientes plena. Esta semana descubriste que estás en tu mejor momento y disfrutando de tu mejor versión, algo que te enorgullece porque estuviste mucho tiempo sumergida en tu propia miasma a punto de morir y hoy eres una mujer grandiosa.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Creíste que ese amor se perdió, que como cada quien tomó su camino ya todo se esfumó, pero no es así y te lo encontrarás de frente. Te darás cuenta de que lo sigues amando con locura. Lucharán porque en esta nueva oportunidad nadie interfiera. Serán invencibles.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Explorar te llevará a conocer algo verdaderamente interesante que te generará buen ingreso monetario, calmando así las angustias que has tenido por no tener el dinero suficiente para solventar todos los gastos que genera tu hogar, tu familia.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Cambiarás de ambiente, ya no estarás en ese lugar oscuro, donde pasaste lo peor de tus últimos años. Comenzarás a escribir una nueva historia y esta vez será un inicio bastante diferente y agradable, que te motivará a cambiar muchos hábitos que te atrasan.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Aclararás tu mente este fin de semana con una salida que tendrás con tu pareja o tu familia. Te desestresarás y olvidarás por u rato cualquier problema que tengas. Te llenaras de mucha energía positiva, que usarás para atraer la buena suerte y la fortuna.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Es el momento perfecto para que le confieses todo lo que sientes a esa persona que tienes en mente. Te has tardado en hcerlo porque buscas cualquier excusas para no enfrentar la realidad, pero ahora será mejor que lo hagas, porque esta oportunidad no regresará.